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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Эксклюзив ТСН
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Ужасные взрывы, разрушен целый квартал и много погибших: Россия нанесла массированный удар по областному центру — видео

Российские войска нанесли комбинированный удар по Днепру с использованием баллистических ракет, крылатых ракет и дронов. Разрушен жилой квартал, повреждены больница и хоспис.

Автор публикации
Анастасия Невирна
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Последствия ударов по Днепру

Последствия ударов по Днепру

В Днепре спасатели завершили поисково-спасательную операцию на месте вражеской атаки: в городе двое погибших, 20 раненых.

14 пострадавших сейчас находятся в больнице, состояние троих — тяжелое. Враг всю ночь обстреливал город баллистическими ракетами, беспилотниками и крылатыми ракетами. Целился в критически важную инфраструктуру, при этом разрушил целый жилой квартал. Разрушены дома, отделение полиции, повреждены помещения больницы и хосписа.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Анастасии Неверной.

Разрушенный квартал в жилом районе и спасение людей из-под завалов

Несколько многоквартирных домов были полностью разрушены, десятки остались без крыш и окон. По сути, разрушен целый квартал в спальном районе города. В момент атаки на рассвете десятки людей оказались под завалами своих домов.

Часть трехэтажного дома полностью обрушилась. Под обломками оказались жильцы. Спасатели вручную расчищали завалы, пытаясь найти еще живых людей, и всё это — под постоянный аккомпанемент новых тревог.

Чтобы извлечь тело первого погибшего, пришлось раскопать весь подъезд.

Эвакуация пациентов хосписа и разрушенное отделение больницы

Чудом обошлось без жертв в здании больницы, расположенной рядом с местом «удара». Персонал и более сотни пациентов успели укрыться в убежищах. Половина из них — прикованные к постелям пациенты хосписного отделения. Самому старшему — 90 лет. Всех уже доставили в другие медицинские учреждения Днепра.

Антон Ковалец, заместитель директора больницы: «Всех эвакуировали. Слава Богу, что никто не погиб. Персонал, насколько это было возможно, принимал активное участие в ликвидации последствий удара, а во время атаки находился в укрытии».

С слезами на глазах убирает осколки стекла и обломки стен Светлана. Женщина утром пришла в отделение больницы и сразу приступила к работе. Говорит, что здесь везде был новый ремонт, а теперь не осталось абсолютно ничего.

Истории жителей, переживших ночной террор

Олег, энергетик с 20-летним стажем, вместе с женой и мамой живет напротив места «взрыва». Стену и окно у них вынесло взрывной волной — они едва успели спрятаться.

Олег, житель поврежденного дома: «Это комната моей матери, мы все были в коридоре. Вот всё это сюда полетело. Полная разруха, больше ничего. Получили от волонтеров ОСБ, вот занесли, сейчас буду зашивать все окно. Эти две недели было очень страшно».

Анна тоже оказалась в эпицентре взрыва. Говорит, что взрыв отбросил её в комнате. Больше всего она переживала не за себя, а за внука.

Анна, жительница поврежденного дома: «Меня отбросило взрывной волной, окно выпало. Я побежала к внуку в комнату — а с его стороны, слава Богу, окно уцелело».

Светлана пытается пробраться в разрушенную квартиру: где-то там, среди развалин, спряталась испуганная кошка Белочка. Женщина вспоминает, что атака проходила в несколько волн. Вторая едва не унесла жизни её и её мужа.

Светлана, жительница поврежденного дома: «Мы легли спать, когда пролетела ракета, но потом самолеты улетели. Думали, что обойдёт — не обошло».

Эта российская атака, проходившая в несколько волн, разрушила целый квартал. Несколько домов полностью разрушены, остальные сильно повреждены. Чья-то жизнь в мгновение ока разлетелась на осколки, которые теперь вывозят на грузовиках.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ВСТРЕЧА ЗЕЛЕНСКОГО И МЕРЦА! ТРАГЕДИЯ В КОМИШУВАСИ! АТАКА на ЭНЕРГЕТИКУ! | ТСН 17:00 3 ноября

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