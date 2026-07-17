Ужасные взрывы, разрушенные дома: Россия подвергла массированному обстрелу центр крупного города в Украине (фото, видео)

Последствия обстрела центра Сум / © Сумская ОВА

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На Сумы российские оккупанты сбросили сразу 9 управляемых авиабомб. Сначала под вражеские удары попали частный сектор и детские лагеря, а затем — уже непосредственно центр города. В результате атак повреждены десятки жилых домов и других гражданских сооружений. На данный момент известно о трёх пострадавших.

Об этом говорится в репортаже корреспондентки ТСН Оксаны Солодовник.

Россияне подвергли Сумы массированному обстрелу: подробности атаки

Кабы летят днём, вечером и ночью — фактически каждые 6 часов враг сбрасывает на город Сумы и его окрестности управляемые авиабомбы. Российские войска прицельно наносят удары по магазинам и жилым домам. Вот эта очередная бомба разорвалась прямо у людей на огороде.

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Полностью уничтоженный июльский урожай, разгромленный дом и полностью разрушенные сараи — у семьи пенсионеров после вечернего прилета вокруг почти ничего не осталось целого. Пожилые люди искренне удивляются, как вообще смогли остаться в живых в этом аду. От смертоносных обломков, говорят, спасались прямо на полу.

Дом Елены тоже находится всего в каких-то двух десятках метров от глубокой воронки. Стены здания насквозь пробиты острыми обломками и изрезаны осколками стекла, а сама женщина осталась совершенно невредимой. Говорит, что как только увидела в телефоне предупреждение о запусках КАБ — тут же побежала в погреб, где и спаслась.

Елена, жительница поврежденного дома: «Как только услышала об опасности — сразу побежала туда, и там я сидела внизу под той прочной дверью».

А затем до самого утра спасатели ГСЧС тушили у неё во дворе масштабный пожар — пожарным чудом удалось спасти дом от сильного пламени.

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Ночной удар по центру города и работа психологов

Не успели горожане оправиться от вечерних авиаударов, как уже в 3 часа ночи россияне вновь массированно атаковали Сумы ракетами КАБ. На этот раз враг прицельно наносил удары по самому центру города. Сейчас вокруг Площади Независимости почти все здания остались без окон.

Взрывная волна повредила немало окон в 10-этажных и двухэтажных домах в разных частях города. В местах попадания снарядов людям уже активно выдают необходимые строительные материалы для скорейшего закрытия оконных проемов.

Кроме того, на месте происшествия развернут штаб гуманитарной миссии «Пролиска». Волонтеры отмечают:

Представитель гуманитарной миссии «Пролиска»: «Сейчас на месте активно работают наши профессиональные психологи, поскольку помощи нуждается очень много переселенцев. Это люди, которые ранее приехали сюда из прифронтовых зон и уже во второй раз переживают этот ужас».

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Разрушенная Аллея Славы и охота на дроны

Мощная взрывная волна сильно повредила Аллею Славы с фотографиями погибших украинских воинов. Кроме того, значительные повреждения получили здание центральной библиотеки, местное кафе, магазины, офисные помещения и детская музыкальная школа.

Аллея Славы в Сумах / © Сумская ОВА

Сотрудники учреждений и коммунальщики с самого утра приводят в порядок разбитые улицы.

С самого утра в местах ударов сплочённо работают коммунальщики, энергетики и газовики. Специалисты оперативно восстанавливают повреждённые жилые дома и разрушенные коммуникационные сети. Окончательные масштабы разрушений в настоящее время ещё устанавливаются соответствующими службами.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: В Великобритании НОВЫЙ ПРЕМЬЕР! Какая судьба ждет Краматорск? | ТСН 17:00 17 июля

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