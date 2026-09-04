Последствия нападения в Одессе

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Дважды за день российские оккупанты нанесли удары по продовольственным складам в Одесской области. После первого попадания разразился масштабный пожар, а когда на место происшествия прибыли пожарные — враг коварно нанес повторный удар. На данный момент известно о двух пострадавших. Разрушенный объект — это крупный логистический узел, откуда продукты развозятся по магазинам всего региона.

Кроме того, на рассвете враг атаковал жилой район Одессы и пригород. В результате удара один человек погиб, по меньшей мере пятеро получили тяжелые ранения. В частном секторе разрушены и сожжены дома. Россияне намеренно наносили удары ракетами с кассетным зарядом, чтобы пострадало как можно больше мирных жителей.

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Об этом говорится в репортаже корреспондента ТСН Сергея Осадчука.

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«Окна начали сыпаться, ничего не было видно»: очевидцы рассказали об обстрелах

Утром, когда люди ещё крепко спали, российские террористы нанесли удар по одному из спальных районов Одессы. Здесь очень плотно расположены многоэтажки, поэтому последствия удара ощутили многие жители города. Большинство людей даже не успели среагировать на сигнал воздушной тревоги.

«Прогремели три взрыва, окна начали падать, сыпаться, дым… Мы выбежали на улицу и увидели, что машины разбиты, металл, дым, пыль — ничего не видно. Это очень трагично, очень, но это война — будем держаться», — делится местный житель Александр.

Кассетный боеприпас пробил окно на 8-м этаже: есть погибший

Даже если бы люди успели выбежать на улицу, враг практически не оставлял им шансов на выживание — три ракеты были снаряжены кассетными боеприпасами. Они разрывали бетонные стены и пробивали дыры в асфальте. Один из смертоносных осколков пробил окно на 8-м этаже и убил мужчину, который в этот момент спал в своей квартире.

«Проходит несколько секунд — в небе раздаётся взрыв, а затем очень страшный гул и свист, я такого никогда в жизни не слышал! Я понял, что это что-то летит прямо на нас… Как будто летел огненный шар, как будто падало солнце, заря озарила всё небо! У ребёнка на кровати обнаружили прожженные осколки — там, где спал ребёнок, — прожженный диван, и всё в осколках стекла, конечно. С ребенком все в порядке, на втором этаже мужчине сильно порезало ногу, а сосед погиб», — вспоминает ужас пострадавший житель Юрий.

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Всего в этом районе осколочными ранениями и порезами от стекла пострадали трое жителей. Вокруг не осталось ни одного целого окна.

Последствия нападения на Одесскую область

Атаки на пригороды, дроны и удар по гражданскому судну

Еще двое человек получили ранения в результате вражеского удара по пригороду Одессы. Там были разрушены и сожжены несколько частных домов.

В то время как оперативные службы и коммунальщики ликвидировали последствия утренней атаки, враг вновь нанес удар с помощью дронов по Одессе. Кроме того, зафиксировано попадание в гражданское судно в море.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ДРОН НАНЕС УДАР ПО ЗДАНИЮ СБУ В КИЕВЕ! ВИЗИТ ПОСЛОВ США ПОД УГРОЗОЙ! | ТСН 16:00 4 СЕНТЯБРЯ

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