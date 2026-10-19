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ТСН в социальных сетях

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Категория
Эксклюзив ТСН
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Ужасные взрывы, целая улица превратилась в руины: Россия нанесла удар по крупному областному центру Украины (фото, видео)

Российский КАБ попал в жилой район в Днепре: разрушены дома, есть пострадавшие.

Автор публикации
Анастасия Невирна
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Последствия атаки на Днепр

Последствия атаки на Днепр

Россияне атаковали Днепр с помощью КАБ. Целая улица в городе превратилась в руины. Частные дома стали мишенью для российской управляемой авиабомбы. Пострадала пожилая женщина — её госпитализировали. Десятки соседей в преддверии зимы остались под открытым небом.

Об этом говорится в материале корреспондентки ТСН Анастасии Неверной, которая работала на месте нападения.

Россияне атаковали Днепр с помощью КАБ

Дома превратились в груды кирпичей и обгоревших балок. Посреди двора — воронка, засыпанная обломками. Около пяти утра сюда, посреди частного сектора, попал российский КАБ.

Валентина — одна из тех, кто оказался в эпицентре удара. Женщина с трудом пробирается сквозь развалины своего двора и показывает, что осталось от дома.

Местная жительница Валентина: «Вотмоя половина огорода, вот две комнаты и ванная. Вот на что посмотрите — здесь был обстрел. А в той половине живет сын, у него немного лучше, но крыша вся улетела».

Валентина получила сотрясение мозга и сейчас плохо слышит. Сразу после взрыва на неё обрушился потолок и лишь чудом не раздавил её. Женщину откопал сын.

Местная жительница Валентина: «Былохолодно , на мне лежали два одеяла. Свист, гул… Я натянула на себя одеяло побольше — и оказалась под одеялами. А потом раздался сильный треск, и потолок вот так как будто обрушился на меня! И потом я стала отгребать одеяла, чтобы было чем дышать».

Чудом уцелели и её родные, находившиеся в другой части разрушенного дома.

Местная жительница Валентина: «А я вышила детям Иисуса Христа, Пантелеймона Целителя и Николая Угодника. Это висело на этой стене, а они спали там. Вот так это и спасло их, я так считаю».

Россияне разрушили дома жителей Днепра

Григорий держится за сердце и пытается управиться со всеми делами, которые нужно сделать. Мужчине за 80, и в преддверии зимы они с женой остались под открытым небом. Вместе с волонтерами они пытаются заделать дыры пленкой.

Местный житель господин Григорий: «Крыша разрушена, окна выбиты, там двери тоже выбиты… Сердце болит, тяжело, очень тяжело».

Во время съёмки на руинах домов в поисках спасения к нашей съёмочной группе подбежал маленький белый пес. Оказалось, что он сбежал, испугавшись взрывов, и его полдня искали хозяева.

Дом Валентины, как и дома её дочери с внучкой, разрушен. Однако женщина утешает себя тем, что все живы и целы, и что, в конце концов, нашёлся их домашний питомец.

Местная жительница Валентина: «Соседи говорили, что видели — он бежал вниз, а за ним бегали две собаки. Куда его загнали — мы не знаем, а внучка плачет, горько рыдает там».

С прошлого вторника над Днепром постоянно пролетают реактивные ракеты КАБ: враг пытается наносить удары по инфраструктуре, одновременно разрушая десятки обычных домов.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 19 октября | Ракетный удар по Киеву, КАБы в городах, предложение Путина Трампу

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