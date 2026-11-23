Последствия обстрела Харьковской области

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Россияне продолжают обстреливать Украину. Днем оккупанты атаковали Вознесеновский район Запорожья — уже известно о трех погибших и как минимум одном раненом. А утром враги нанесли удар по Лозовой в Харьковской области — число раненых там уже превысило десяток.

Ранее нанесли удар по железной дороге в Люботине. А по Харькову наносили удары с вечера и до самого утра — с помощью дронов различных типов и боеприпасов «Бандероль». Под ударами оказались сразу четыре района города, восемь человек пострадали. На местах атак находилась корреспондентка ТСН Юлия Бойко.

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Обстрел электрички с пассажирами в Люботине

На этот раз российский террор начался с циничного удара по железнодорожному вокзалу в Люботине недалеко от Харькова. Под вражеский обстрел попала пригородная электричка — в ней как раз находились пассажиры.

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На кадрах видно, как вагоны охватывает пламя, а испуганные люди выскакивают на перрон. В результате этого нападения ранения получили трое подростков и 38-летняя женщина.

Вечерняя атака на Харьков: россияне обстреляли детский сад и гостиницу — свидетельства очевидцев

Впоследствии вражеские беспилотники направились уже на Харьков. Они совершили несколько кругов над городом, и около 9 вечера один из реактивных дронов нанес удар по спальному району.

Зинаида, жительница Немышлянского района: «Уже собралась ложиться спать. Подумала, хоть новости посмотрю. Только-только и легла. Господи, оно как бахнуло — такой грохот, огонь летит ко мне. Я вскочила… Оно взорвалось, и мне в окно огонь. И тут как повылетали те окна на кухне, в комнате».

Анна, жительница Немышлянского района: «У нас выбило все окна, рамы, стекла. Чуть не задело ребенка. Все было в дыму, сыпалось стекло, и мы с ребенком быстро, вместе с собакой, выбежали на улицу. Мы ничего не слышали. У меня собака всегда реагирует, но тут она молчала — он прилетел беззвучно».

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Василий, житель Немышлянского района: «Мы же сидели, отдыхали. Лупануло. Оно темно, повыбивало вон рамы, окна».

Под обстрел попал детский сад, расположенный во дворе многоэтажных домов. Пострадали пять жителей города.

Игорь Терехов, мэр Харькова: «Здесь разрушена несущая конструкция детского сада. Сейчас приедут специалисты, будем проводить обследование. Второй удар в Харькове — хочу сказать, что он пришелся на Холодногорский район. Это здание гостиницы. К счастью, здесь практически никого не было. За помощью обратился один человек — это охранник этой гостиницы».

А уже на рассвете последовала новая серия вражеских ударов. Российский беспилотник попал прямо в окно жилого многоэтажного дома в Шевченковском районе — пострадали две женщины. Также реактивный дрон нанес удар в Индустриальном районе, а затем запустил две «Бандероли».

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Обстрелы регионов Украины: какая там ситуация

После блэкаута Одесса постепенно возвращается к привычной жизни. Сегодня ночью в домах горожан начал появляться свет. Накануне энергетикам удалось восстановить питание критически важной инфраструктуры, благодаря чему появились вода и отопление. Россияне целенаправленно атаковали критически важную инфраструктуру два дня подряд. Восстанавливать поврежденное оборудование приходилось в перерывах между воздушными тревогами. По состоянию на утро область вернулась к графику стабилизационных отключений. Впрочем, до сих пор в Одессе не работает электротранспорт. Чтобы полноценно запустить трамваи и троллейбусы, не хватает электроснабжения. На дороги временно вышли дополнительные автобусы и маршрутки.

В Днепре после масштабного отключения электроэнергии электротранспорт постепенно возобновляет работу. Пока на линии вывели лишь два десятка троллейбусов, способных двигаться в автономном ходу. В то же время враг, помимо энергообъектов, нанес удар и по троллейбусному депо. Дотла сгорел троллейбус технической помощи, который выезжал на линии для буксировки и ремонта. Еще более двадцати — с выбитыми окнами и механическими повреждениями.

▶ На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке: ТСН 16:00 23 ноября | Массированные удары, трагедия в Киевской области, новое подозрение в адрес Чернышова

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