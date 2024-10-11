"Ужасный уход и недовольные лица": почему тяжелораненые воины в Украине не получают должной помощи

Более 700 заведений, оказывающих паллиативную помощь, а военных после сверхсложных ранений семьи заберают домой, или ищут частные заведения для ухода.

Почему эта система не работает и каких изменений ждут близкие тяжелораненых и волонтеры - говорится в материале корреспондентки ТСН Ирины Маркевич.

Жена ветерана вынуждена сама ухаживать за тяжелобольным мужем

Сергей был тяжело ранен под Бахмутом летом 2022 года. У него ампутирована нога, нет почки, он находится в так называемом состоянии пониженного сознания. Сергей слышит Татьяну, но реагирует только глазами.

Чтобы ухаживать за Сергеем, она ушла с работы. Ей помогли оборудовать по сути домашнюю реанимацию - противопролежневый матрас, специальная кровать, кислородный концентратор, отсосы - все стоит более 100 тысяч гривен и здесь нет ни одной государственной копейки.

Сергей долго находился в больнице, но должного ухода не получал, убеждает Татьяна.

"Каждый раз, чтобы его перевернуть, чтобы изменить положение, потому что это профилактика пролежней, то надо бегать просить. Идут переворачивать - это полностью недовольные лица. Уход был ужасный", - говорит жена ветерана Татьяна Клещукова.

Татьяна самостоятельно ухаживает за тяжелобольным мужчиной

У Сергея были глубокие пролежни, но последней каплей стала инфекция. Состояние ее мужа ухудшалось. Татьяна искала заведение, где был бы надлежащий уход, массажи, занятия с реабилитологом, но тщетно.

"Государственных центров для реабилитации таких состояний я не нашла ни одного", - говорит женщина.

Татьяна перевезла мужа домой. Поступила в медицинский колледж, чтобы квалифицированно ухаживать за мужем. Нанимает для него массажиста и реабилитолога. Социальная выплата по уходу за тяжело больным составляет 2 180 гривен в месяц. Дополнительные деньги, которые гарантирует государство за ранения на фронте, Татьяне пришлось бороться и общаться с воинской частью мужа через адвоката. Сейчас они живут именно за счет этих средств, в противном случае это было бы невозможно.

Что говорят медики

По данным НСЗУ, паллиативную помощь в стране оказывают более 700 стационаров. Для пребывания в учреждении предоставляется 14 дней для пребывания и за это больница получает по тысяче гривен в день за каждого больного.

"Если пациент находится больший срок, чем предусмотрено в пакете, то скорее всего больница средства не получит за это", - говорит директор Боярской городской больницы Владимир Пляцек.

В Минветеранов даже признаются, что не знают, какое количество военных нуждается в паллиативной помощи. Никто и никогда не вел их учет.

"Помощь которая сейчас существует в Украине - она не по уровню качества не по уровню покрытия не подходит для ветеранов, которые отдали свое здоровье. Эту помощь надо пересматривать", - говорит заместитель министра по делам ветеранов Руслана Величко-Трифонюк.

Все что пока смогли сделать - это обязать медучреждения открыть специальные палаты длительного пребывания для военных.

Палата в больнице

В Боярской городской больнице такая палата была открыта месяц назад. Ее оборудовали, но ни одного пациента здесь еще не было. Но медики не скрывают — отдельного обученного персонала, который бы мог круглосуточно и качественно ухаживать за паллиативным больным на данный момент не имеет.

Как помогают военным в частных клиниках

Пока в государственных больницах на третьем году войны думают, как организовать современную помощь тяжелораненым, в частной реабилитационной клинике, начатой волонтерами — чтобы попасть в это паллиативное отделение уже образовала очередь из военных с разными поражениями мозга.

Частный реабилитационный центр

Роме сейчас 22 года. Его дом был в Волчанске. Из их семьи на войну мобилизовали отца, который сейчас тоже ранен. Роман после военного колледжа подписал контракт. И был ранен в ноябре прошлого года под Славянском. Ольга должна ухаживать за раненым мужем и сыном в вегетативном состоянии, имеет 5 летнюю дочь. Их дом не просто стерт с лица земли, целого города Волчанск больше не существует.

С такими, как Рома здесь постоянно занимаются реабилитологи, массажисты. У них есть специальное питание, медикаменты, но самое главное уход - их постоянно переворачивают, следят, чтобы не было пролежней, ежедневно моют, чистят зубы.

Семьи военных только частично покрывают расходы, остальные средства закрывают благотворительные фонды.

Сейчас в паллиативной палате 5 военных. Но из-за большого спроса, отделение планируют расширить до 25 коек. Алла Чонгар, что в волонтерском движении еще с Майдана, говорит изменить систему паллиативной помощи не так сложно, если бы одно министерство не будет перебрасывать ответственность на другое.

Эта помощь длительная, часто не прогнозируемая. Но даже при таких травмах молодые ребята восстанавливаются и выходят из вегетативного состояния. За год ухода в этом отделении двое пациентов восстановили все свои функции. Вот и Рома, которого сюда привезли с пролежнями до костей, обессиленного и с инфекциями, набрал вес, стабилизировал состояние, и сейчас реагирует на голос мамы и даже иногда улыбается.

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