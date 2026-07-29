Ужасный взрыв, много раненых и крупный пожар: Россия посреди дня нанесла удар по дому в одном из областных центров

Последствия обстрела Харькова / © Харьковская ОВА

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Харьков россияне непрерывно терроризируют ударными беспилотниками. Сегодня утром зафиксировали очередное попадание в Новобаварском районе города — его последствия в настоящее время подробно выясняются.

А накануне в том же Новобаварском районе в результате атаки БПЛА пострадали 9 человек. Вражеский реактивный «Шахед» попал прямо в крышу пятиэтажного жилого дома, вызвав масштабный пожар и разрушения. Кроме того, значительные повреждения получили и близлежащие дома.

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О последствиях вражеского налета и состоянии пострадавших горожан расскажет корреспондент ТСН Юлия Бойко.

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Что известно об атаках на Харьков

Громкий грохот в небе, а через мгновение — мощный взрыв, всколыхнувший весь квартал. Среди бела дня российский реактивный дрон поразил обычный жилой дом в Новобаварском районе Харькова. Удар пришелся прямо в крышу пятиэтажного дома.

Наталья, жительница Харькова: «Я сидела на диване. Услышала, как прилетело что-то такое… Нет, сначала сбивали что-то, стреляли. Наши, наверное, отбивались. А потом через некоторое время прилетело, загудело что-то над нами, а потом — громкий взрыв. И всё… Я просто смотрю в окно, там шум. У меня окно было открыто. Слышу, что там какой-то шум. Я различила этот гул, различила суматоху и дым. Выхожу на улицу, а тут уже всё в дыму и горит пожар».

От мощной взрывной волны стекла вылетали вместе с деревянными и металлопластиковыми рамами в соседних высотных зданиях и частных домах поблизости.

Галина, жительница Харькова: «Взрыв был очень сильный. Я думала, что он произошел совсем рядом. Ну и осколки, видимо, летели повсюду. В одном доме от нас. Страшно было. И собака прибежала… Ой, Господи, страшно, очень страшно. Еле оправилась, давление поднялось. Уже одно пережила, а тут ещё второе… Ой, страшно очень!».

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Ликвидация последствий пожара и штаб по оказанию помощи

Правоохранители уже фиксируют очередное военное преступление оккупантов против гражданского населения. Тем временем сотрудники чрезвычайных служб продолжают расчищать завалы, сбрасывать с крыши обломки конструкций и заливать перекрытия водой, чтобы предотвратить повторное возгорание.

Богдан Гладких, начальник Департамента по чрезвычайным ситуациям: «Произошёл масштабный пожар площадью 450 квадратных метров, горела кровля. Кроме того, повреждены четыре частных дома».

Больше всего пострадали жильцы верхних этажей — их квартиры были значительно затоплены во время тушения пожара.

Местные власти и волонтеры уже развернули оперативный штаб по оказанию помощи: людям выдают необходимые строительные наборы, чтобы временно закрыть контур домов, разрушенных взрывом.

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