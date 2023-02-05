Уже 15 попаданий: в Харькове россияне уничтожают университет городского хозяйства и соседние дома

Пятеро человек ранены в Харькове, после того как утром россияне ударили по городу ракетами С-300. Одна попала в жилой дом в центре города. Там ранения получили четверо жителей, двое из них попали в больницу. Еще одно попадание зафиксировали в университете городского хозяйства, здание вуза испытало значительные разрушения. Охранника заведения травмировало обломками стекла, говорится в ТСН.

"Лежим, оно прилетает. Бабах! На тебя все сыпется. Через несколько минут второй выстрел”, — рассказывает женщина, которую спасли из-род завалов ее дома, куда попала ракета.

Через несколько часов после прилета Сергей уже заклеил пленкой окна своей квартиры. По соседству собирает вещи родителей Станислав. Пожилую мать и отчима уже вывез из разбитого дома. Они сейчас уже в безопасном месте. Не ранены, живы. Чудом отделались просто испугом. Мама была в туалете, а отчим спал на кровати и на него сверху упало. Окна вылетели. В этом доме от начала войны мало людей, несколько квартир всего. Здесь уже был прилет. Не в этот дом, а рядом”, – рассказывает он.

Воскресным утром люди с чемоданами, пакетами оставляют свои дома. Забирают все, что помещается в руки и будут искать убежище на ночь. Ведь без окон и коммуникаций здесь жить невозможно, россияне попали в фасад. “Есть разрушение, но нет угрозы обрушениям. И сейчас наши специалисты будут обследовать. У нас есть возможности отселить в общежития желающих людей, мы разместим в общежития”, — говорит городской голова Игорь Терехов.

“Отчасти поврежден фасад этого дома. А также соседние жилые постройки. Вылетели окна и поврежденные фасады этих зданий. Горел мусор в подвале, а также автомобиль, который располагался рядом с этими зданиями”, — добавляют спасатели.

Вторая ракета попала в университет городского хозяйства, поэтому обрушились пятый и четвертый этажи. В момент взрыва в здании находился только охранник. Он отделался испугом и царапинами. Это кирпичная конструкция здания, пустотные перекрытия. Мы еще посмотрим, в каком состоянии. Мы знаем, как это делать. Вообще у нас 13, еще 2, и это уже 15 попаданий. Осталось только 2 общежития, которые сегодня можно эксплуатировать с 8. Ситуация сложная, но я оптимист – мы все сделаем. А эту сволочь победим”, – убеждает ректор заведения Владимир Бабаев.

На месте обоих прилетов работают правоохранители и собирают обломки ракет. По предварительным данным взрывотехников, это были именно ракеты С-300. Уже открыто уголовное производство по части 438 нарушения законов и обычаев войны”, — утверждают в полиции.

В ближайшее время поврежденные здания будут обследовать специалисты и уже впоследствии станет ясно, можно ли все разрушенное восстановить.

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