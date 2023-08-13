Уже без громких заявлений и угроз: как случилась очередная "бавовна" на Крымском мосту и что ждет сооружение

Жители и туристы оккупированного Крыма уже даже не удивляются и довольно спокойно наблюдали с керченского берега за очередными взрывами на мосту.

Километровые пробки, дымовой занавес и отсутствие громких заявлений и угроз – очередная серия взрывов произошла накануне на Керченском мосту. оккупанты по нему снова перекрывали движение. Через несколько часов сообщили, что пострадавших или погибших из-за взрывов нет. Во всем обвинили Украину.

О нынешних взрывах и другом "хлопке" на Керченском мосту, говорится в ТСН.

Крымчане уже привыкли к "хлопку" на мосту

Жители и туристы оккупированного Крыма уже даже не удивляются и довольно спокойно накануне наблюдали с керченского берега за очередной "бавовной" на мосту. Дым там поднимался сразу в нескольких местах.

После взрывов на переправе и работы российской ПВО, снимавшейся местными, над Керченским мостом появился дымовой занавес. Оккупанты сообщили, что это сделали специальные службы. Якобы для маскировки. Однако в украинских телеграмм-каналах сразу появились мемы, в частности, о вейперах и кальянном мосту.

Впервые взрывы на Керченском мосту прогремели осенью прошлого года – на следующий день, после дня рождения Путина. Тогда из-за "бавовны" от переправы отвалились два пролета автодороги, а на железнодорожной части моста загорелся поезд с топливом. Погибли четверо россиян, неудачно выбравших время, чтобы посетить оккупированный полуостров. Оккупанты принялись восстанавливать переправу и открыли проезд по ней только в мае – до очередного прилета. 17 июля Керченский мост упал во второй раз.

Керченский мост оккупанты начали строить через два года после захвата Крыма. Первую очередь открыли в 2018 году. И после полномасштабного вторжения в Украину именно этот путь используют для переправки оружия и военной техники с России на оккупированный полуостров, а откуда – на южный фронт.

Что говорят оккупанты

Во время предыдущих взрывов на мосту российское руководство то пыталось умалчивать о взрывах, то винило в них даже американские и британские спецслужбы, то угрожало Украине "судным днем".

Сейчас же и Кремль, и крымские местные оккупанты как-то довольно обыденно констатировали – прилетели две ракеты. Обвинили в "бавовне" они, конечно, Украину. Наши ведомства взрывы в Крыму не комментируют. Однако за последние полтора года украинское руководство неоднократно заявляло, что Керченский мост для Крыма – это лишняя конструкция.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Украинцы взорвались мемами после задымления на Крымском мосту!

Напомним, что в ночь на 12 августа в районе Крымского моста раздавались мощные взрывы. 12 августа днем в районе моста громкие "хлопки" звучали второй раз за сутки. В общей сложности тогда насчитали 10 взрывов.

Сегодня, 13 августа, движение по Крымскому мосту снова перекрывали.