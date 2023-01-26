Роскошный отдых во время войны и пикантные фото: скандальная спикер ГПСУ сменила работу

Иванна Плантовская, по неофициальной информации, переведена на работу к житомирским пограничникам.
Получила продолжение громкая история с теперь уже бывшим пресс-секретарем Южного регионального управления госпогранслужбы Иванной Плантовской.
Напомним, в начале января эта военнослужащая во время войны похвасталась в сети своими пикантными фотографиями. Женщина отдыхала и хвалилась роскошной жизнью.
В частности, Иванна показывала оголенные фотографии из Парижа на фоне Эйфелевой башни, а также кадры из курортов. Это возмутило тысячи украинцев. В том числе – и руководство ГПСУ.
Сразу после скандала в ГПСУ заявили, что будут приняты решения, касающиеся дальнейшего прохождения ею службы и исполнения обязанностей по должности.
Как выяснилось, по состоянию на данный момент Иванна Плантовская уже не является пресс-секретарем одесских пограничников.
"Она уже не у нас и слава Богу", – сообщил ТСН.ua источник в Южном региональном управлении ГПСУ.
На вопрос, отвечает ли дейтсвительности информация некоторых СМИ, что Плантовская переведена в пограничный отряд в Житомире, одесские пограничники сообщили, что не могут этого ни подтвердить, ни опровергнуть.
В свою очередь, в 9-м пограничном отряде Сечевых Стрельцов (г.Житомир) нам ответили, что не опровергают информацию о том, что Плантовская переведена именно к ним. " Надеюсь и знаю, что должность, на которую она будет назначена, не будет связана со связями с общественностью ", – сообщил нам информированный источник среди житомирских пограничников.
В то же время Иванна Плантовская категорически отказалась комментировать свое увольнение. "Я же говорила, что не даю официальных комментариев", – коротко ответила она и бросила трубку.
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