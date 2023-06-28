Уже никого не мобилизует: одесского военкома уволили, в Раде заговорили о подозрении для него

Евгений Борисов уволен с должности военкома, но пока остается в ВСУ.

Скандального военкома Одесской области Евгения Борисова уволили с должности. В настоящее время обязанности руководителя исполняет другое лицо – штатный заместитель.

Об этом в комментарии для ТСН.ua сообщила руководитель объединенного пресс-центра оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

"Решение Ставки Верховного Главнокомандующего реализовано: полковник Борисов уволен с должности", — сообщила Наталья Гуменюк.

По ее словам, обязанности руководителя областного центра комплектования выполняет штатный заместитель. "Заместитель, на время отсутствия руководителя, исполняет его обязанности. Далее будет принято решение о назначении руководителя", — сообщила нам Гуменюк.

К этому она добавила, что Евгений Борисов уволен с должности, но пока остается в ВСУ.

В свою очередь в комитете Верховной Рады по вопросам нацбезопасности, который держит на контроле вопрос относительно и Борисова, и других военкомов, нам сообщили, что не исключают того, что правоохранители сообщат Борисову подозрение в рамках расследуемого производства.

Напомним, ГБР сейчас расследует громкое дело, где фигурирует Евгения Борисова.

"Мы, депутатский корпус, не можем влиять на расследование, но надеемся, что ГБР объявит ему подозрение. Это самая ключевая история", — сообщила в комментарии для ТСН.ua народный депутат, представитель комитета Верховной Рады по вопросам нацбезопасности Соломия Бобровская.

Скандал вокруг Борисова: что известно

В конце апреля бывший нардеп Игорь Мосийчук утверждал, что начальник Одесского военкомата Евгений Борисов якобы получил финансовую выгоду из возможной незаконной деятельности. Это якобы позволило ему приобрести виллу в Испании стоимостью 3 млн. 950 тыс. евро для своей матери-пенсионерки и офис для жены за 2 млн. евро. Кроме этого, одно из интернет изданий, 368.media, утверждало, что Борисов в конце прошлого года выезжал в Испанию отдыхать на элитный курорт.

В ОК "Юг" тогда отреагировали на скандал и отметили, что проверят соответствующую информацию. Также в ведомстве подчеркнули, что военнослужащих отстранили от исполнения обязанностей, и подчеркнули, что будут безоговорочно способствовать расследованию всех обнародованных данных.

‚После этого ГБР нарушило производство по фактам злоупотреблений начальником Одесского военкомата во время призыва военнообязанных.



"Сотрудники ГБР возбудили уголовное производство по факту злоупотребления служебным положением начальником Одесского областного территориального центра комплектования и социальной поддержки во время мобилизационных мероприятий. По оперативным данным, за вознаграждение должностное лицо давало указание подчиненным не призывать тех или иных лиц. Санкция статьи предусматривает наказание до 12 лет лишения свободы", – сообщала пресс-служба ГБР.

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Скандал в очередной раз набрал обороты, когда имя Борисова появилось в журналистском расследовании "Украинской правды". В нем говорилось, что семья Борисова во время полномасштабного вторжения оккупационных войск в Украину якобы приобрела на элитном испанском побережье недвижимость и автомобили на миллионы долларов. По данным УП, к покупке недвижимости имеет отношение непосредственно семья Борисова.

После этого по поводу Борисова высказался президент Украины Владимир Зеленский. "Дал срочное поручение Главкому Залужному немедленно уволить с должности, так сказать, одесского "военкома" – начальника местного центра комплектования, о котором говорит вся наша страна. Дал срочное поручение создать комиссию под руководством первого заместителя министра обороны Украины генерала Павлюка вместе с правоохранительным блоком" и вместе с НАПК для проверки всех военкомов во всех регионах Украины, чтобы они не позорили наше государство и память погибающих на фронте героев", — заявлял на днях президент Владимир Зеленский.