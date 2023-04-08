Уже полгода ожидает обещанной помощи: как сложилась судьба женщины, сын которой зарабатывал ей на лечение из продажи молока

Волонтеры помогли с выездом в Германию, где должно было быть лечение, но его женщина все еще ожидает.

В Министерстве здравоохранения напоминают алгоритм выезда на лечение за границу. Украинцы, пострадавшие из-за военной агрессии России, могут воспользоваться программой «медицинская эвакуация». Для этого нужно либо обратиться в областную больницу, либо самостоятельно заполнить онлайн-заявку на сайте Минздрава. Если же на лечение везут волонтеры, то рекомендуют получить письмо-приглашение от заграничного учреждения, которое ждет украинского пациента. Это гарантия как для больного, так и для вывозящего на лечение говорится в ТСН.

Людмила из села недалеко от Чернигова. Когда русские войска двигались с севера, к ним во двор прилетел снаряд и ей травмировало ногу. После деоккупации сын Даниил начал продавать молоко, чтобы помочь маме. Тогда парень ездил на велосипеде в Чернигов, а это 15 километров в одну сторону. Там продавал молоко, покупал маме лекарства и ехал домой. О нем написали местная пресса, затем ТСН сняла сюжет – и так о Даниле узнала вся страна. Семье начали помогать, появилась и волонтер, которая пообещала отвести женщину на лечение в Германию. С тех пор прошло с полгода, а обещанное лечение Людмила ждет до сих пор.

Даня с мамой прошли несколько лагерей для беженцев в чужой стране. Парня отправили в школу, но он этому не радуется. “Я не буду в Германию приезжать. Не хочется. Моей ноги здесь больше не будет”, – говорит мальчик.

Также читайте Взрывчатка в доме способна стоять на возведении месяцами и годами: саперы призывают к осмотрительности

Даня переживает, что цель поездки в Германию не оправдалась – маме до сих пор не начали спасать ногу. Волонтер, которая помогла приехать сюда женщине с ребенком объяснила, ее подвели другие волонтеры. Она очень хочет помочь Людмиле, но не ожидала, что так трудно организовать все в Германии. Она ищет варианты и не исключает, что вернет женщину лечить обратно в Украину.

Об истории Людмилы узнают девушки из немецко-украинской ассоциации "Ukrainian future". "Мы помогаем от заполнения бумаг, к алгоритму, как найти врача по профилю", — говорят они.

Многие советы девушки дают по собственному опыту, потому что весь путь поиска убежища прошла работница Олеся из Ирпеня. Из города уехала через две недели после оккупации. “Я с 6 летним ребенком шли пешком, потому что взорвали машины. Шли пешком 40 мин по городу из оккупированной части и под мостом нас встретило ВСУ. Мы видели страшные вещи, убитых, сгоревшие дома. Над нами летали бомбить. Но Бог нас сохранил”, – говорит девушка.

В Германии все имеет свой четкий алгоритм, говорит вице-президент ассоциации. Но и эта годами отработанная система идет навстречу украинцам, страдающим от российской агрессией. "Все же на человеческих отношениях. Поэтому мы все время повторяем – обращайтесь к волонтерам, к немцам. Находите общий язык. Многие стремятся помочь”, — говорят в ассоциации.

В Министерстве здравоохранения объясняют алгоритм выезда лечения за границу. С началом Великой войны заработала программа "Медицинская эвакуация". “Цель медицинской эвакуации – сотрудничества с европкомиссией – это помощь пациентам, обеспечить качественными медуслугами. И второе – это разгрузить нашу систему здравоохранения”, — говорят в ведомстве.

Тяжелобольные украинцы, которые получили травмы из-за войны, могут подать заявку в программу через своего врача, или самостоятельно заполнить опросник на сайте Минздрава. Специальные координаторы изучают каждую заявку, все верифицируют и передают данные в страны ЕС. В итоге пациент целенаправленно уезжает в определенную страну, в конкретную клинику.

Волонтеры тоже имеют право везти лечить за границу, но пациентам советуют перестраховаться. “Я бы советовал в первую очередь получить письмо-приглашение от клиники. То есть иметь письмо подтверждения, что такой госпиталь приглашает конкретное лицо, с указанием фамилии на лечение”, — добавляют в Минздраве.

Если волонтеры вывезли пациента за границу, а лечения так и нет, то в Минздраве могут помочь разве что консультацией.

В ассоциации "Ukrainian future" советуют Людмиле, уже имеющей медицинскую страховку, идти по немецкому пути лечения: а это обратиться к семейному врачу, тот даст направление к профильному специалисту, а тот перенаправит дальше.

Уже за считанные дни Людмилу свозили к врачам, свой первый консилиум провели в Университетской клинике. Пока немецкие специалисты решают, как помочь пострадавшей из-за российской агрессии украинке — Людмиле дали направление на массажи, с ней и сыном начинают работать психологи.

Пока украинская семья пытается встать на ноги в Германии, в селе на Черниговщине корова Калина скучает по своим хозяевам. Теперь деньги из продажи молока бабушка собирает на восстановление разрушенного оккупантами дома. Восстанавливать сгоревший дом – очередное испытание для этой семьи.

Читайте также:

Утечка секретной документации США: россияне фотошопят, американцы не комментируют, а украинцы объясняют, что же из того

Вблизи Соледара сельский дом превратили в медпункт, куда доставляют только в сумерках: бойцы здесь вспоминают бои

Полный ожидание организма без выезда из родного села: Буковиной курсирует уникальная мобильная клиника