Уже полнедели дома: Херсон массово разминируют, а в области находят братские могилы

Вынужденные переселенцы мечтают встретить новый год в своих домах и говорят, что готовы бежать, когда откроют въезд.

В Херсоне после освобождения от оккупантов уже идет разминирование, начаты поиски коллаборантов и возможных ДРГ, сам же город закрыт на въезд и выезд. По оценкам местных властей, только на восстановление электроснабжения потребуется минимум месяц.

Об этом в комментарии ТСН.ua сообщили правоохранители, местные жители и представители власти.

"Разминирование продолжается с первых часов после того, как в город зашли наши военные", — сообщили нам в пресс-службе полиции области.

В свою очередь депутат облсовета Сергей Хлань, ссылаясь на выводы энергетиков, говорит, что для восстановления электроснабжения понадобится несколько недель.

" На подключение электросетей понадобится минимум месяц. Сейчас в городе работает передвижная вышка, которая обеспечивает мобильную связь, но, насколько известно, она, связь, работает только в центре города", — сообщил нам Хлань.

Одновременно с этими отработками в окрестностях Херсона и ближайших населенных пунктах идет поиск братских могил.

"В самом Херсоне пока таких не обнаружено, но за городом – есть. О масштабах будет сообщено позже. В город уже приехали работники следственного управления полиции", — сообщили источники в правоохранительных органах.

Вместе с тем, до сих пор неизвестна судьба городского головы Херсона – Игоря Колыхаева.

"По последним данным, он до сих пор находится в плену и россияне держат его, якобы, в Чаплынке или где-то рядом с ней. Кроме того, в плену находится и бывший мэр города. Четких требований касательно них россияне публично не озвучивали", — сообщили нам работники мэрии Херсона.

Также, как нам стало известно, большинство выехавших во время оккупации херсонцев надеются вернуться в свои дома к новому году.

"Мы очень много общаемся в эти дни между собой, вынужденными переселенцами. Те, у кого есть маленькие дети, конечно, вернутся туда только тогда, когда появится вода и свет. Остальные мечтают возвращаться раньше, когда откроют въезд. Готовы бежать домой. В то же время местные власти призвали эвакуироваться тем, кто живет в зоне досягаемости российской артиллерии", — рассказала нам одна из переселенок.

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