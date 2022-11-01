"Уже смирились, что потеряют часть Херсонщины" — военный эксперт о парадоксе действий оккупантов

В последние дни и официальные, и неофициальные источники по-разному оценили ситуацию на оккупированной части Херсонщины.

Почему обстановку на этих оккупированных территориях считают парадоксальной, на что именно настроены оккупанты – об этом в комментарии ТСН.ua рассказал военно-политический обозреватель группы «Информационное сопротивление» Александр Коваленко.

Воруют имущество и вывозят артиллерию

"Сегодня можем наблюдать достаточно парадоксальные события, которые происходят на правобережной части Херсонщины, — говорит Александр Коваленко. — Парадокс заключается в том, что, во-первых, наблюдается эвакуация российских врачей из лечебных учреждений. Например, из Берислава, из Херсона. Эвакуируют не только врачей, а и оборудования. Вывозят то, что завозили из России, забирают и украинское имущество В большом количестве вывозят медпрепараты. Здесь возникает вопрос о том, что, если бы они были настроены держать оборону, то не делали бы этого. Препараты необходимы для лечения раненых".

Второй момент, который, по словам Коваленко, обращает на себя внимание – россияне частично, но заметно эвакуируют артиллерию. Напомним, о подготовительных мерах россиян по отводу артиллерии официально сообщал Генштаб ВСУ.

"Без артиллерии невозможны ни наступательные действия, ни оборонные. Фиксируется размещение россиянами линии обороны на левом берегу. Свои позиции на линии обороны занимает артиллерия. Будет размещаться так, чтобы осуществлять прикрытие правого берега с левого, — анализирует ситуацию эксперт. — Но это нонсенс, потому что с левого берега у них фактически нет возможности охватить значительную часть правобережной Херсонщины, во-вторых, они будут под постоянным огневым воздействием артиллерии ВСУ, которая имеет большую дальнобойность и точность. Кроме того, в некоторых зонах на левом берегу мы имеем преимущество по воздействию нашей ствольной артиллерии, не говоря о реактивной".

Под обстрелами оставляют мобилизованных

При этом, по словам Коваленко, парадокс и в том, что россияне продолжают накапливать ресурс и на левом, и на правом берегах.

"Общее количество – около 40 батальонно-тактических групп. Увеличение достаточно существенное, но вывозят артиллерию, нет полноценного снабжения боекомплектом, передовые подразделения сейчас состоят из личного состава, где преимущественно – частично мобилизованные. Это не профессиональный ресурс, — говорит Коваленко. — Создается впечатление., что наиболее ценный ресурс они будут выводить из правобережной части Херсонщины. Артиллерия у них являетсяу достаточно ценным ресурсом, потому что становится дефицитом".

К этому он добавляет: "Я так понимаю, что они будут за счет непрофессиональных подразделений тормозить контрнаступление ВСУ. Без боя правобережную часть они не отдадут, бои будут, но командование российских оккупационных войск уже смирилось с тем, что они потеряют правобережную часть, а бои будут имитировать. На эту имитацию они отправят наименее ценный ресурс. Эвакуация ценного ресурса будет обеспечена в течение 2 недель".

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