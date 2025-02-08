Уже три года развозит каждый день воду людям: николаевцы рассказали трогательную историю

До конца 2025 года обещают достроить водопровод для Николаева, который россияне разрушили в начале вторжения. Ну а пока по городу курсируют троллейбусы и трамваи, развозящие людям питьевую воду. Среди водителей спецрейса — Раиса. В Николаеве ее уже хорошо знают.

Об этом в эксклюзивном репортаже из города рассказали журналисты TSN.ua.

“Очень вежливая, старается для людей как можно раньше привезти водичку. На два часа все люди сходятся. Это очень важно, потому что вода плохая в кране, употреблять ее невозможно. А ведь это очищенная водичка и бесплатно. Привозят воду каждый день, и со второго часа до третьего человека могут набирать”, – говорит местная жительница Наталья.

Работница коммунального предприятия Раиса Тимченко рассказывает, что всегда мечтала быть водителем трамвая и занимается этим с 1980-го – уже 45 лет. После полномасштабного вторжения перевелась на спецрейс – теперь уже три года каждый день развозит воду людям.

“Три дня – три дня выходных. Делаем, развозим на четыре точки. Это у нас сейчас уже третья точка и еще одна будет вечером… Многие люди. Они подходят, набирают, воду полностью выбирают почти. Бывает немного остается до вечера. Было, что не хватало. Оно и так – день может немного оставаться, а второй день уже пусто совсем”, – говорит женщина.

Она рассказывает, что николаевцы каждый день благодарят за то, что им развозят воду в такие сложные времена. Раиса Тимченко говорит, что за три года уже знает в лицо всех местных.

На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: НИКОЛАЕВ — ГОРОД-ФОРПОСТ! Чем гордятся местные жители и почему возвращаются в уничтоженные села?

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