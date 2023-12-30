Ужесточение контроля за выездом многодетных и мужчин с инвалидностью за границу: что пишут в Сети и говорят пограничники

Пограничники прокомментировали осложнение пересечения границы для мужчин, которые могут уезжать за границу.

В Сети массово начали появляться сообщения о проблемах с выпуском по системе "Шлях" мужчин, которые могут выезжать за границу. Пограничники якобы требуют у мужчин получить свежие военно-учетные документы от ТЦК. Люди сообщают, что работа всех КПП на границе парализована.

В то же время сотрудники Государственной пограничной службы Украины говорят, что изменений в Правилах пересечения границы нет.

ТСН.ua разбирался в сложившейся ситуации.

Что пишут в Сети

Пользователи Facebook жалуются на большие очереди на пунктах пропуска. Люди пишут, что пограничники еще с 29 декабря перестали выпускать мужчин с инвалидностью третьей группы и сопровождающих людей с инвалидностью. Также есть информация о невыпуске многодетных родителей.

Мужчин, которым раньше разрешалось пересекать границу, больше не выпускают. Люди сообщают, что на КПП находятся работники ТЦК и СП. У мужчин призывного возраста, которые пытаются выехать за границу, требуют справки из ТЦК. Раньше многодетным, инвалидам, сопровождающим людей с инвалидностью и другим категориям не нужно было разрешения из военкомата. Люди напуганы.

Кроме того, Telegram-канал "Типовий Львів" обнародовал видео, как многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК. На видео видно, как женщина в военной форме сообщает, что с 20:00 29 декабря якобы изменились правила пересечения границы. И что теперь без справки из ТЦК всех разворачивают и не позволяют пересечь границу.

Многодетного отца не выпустили за границу без справки от ТЦК

По информации родственников, многодетного отца так и не выпустили за границу, выдав официальные документы об отказе.

Отказ многодетному отцу в пересечении границы / Фото: из соцсетей

Отказ многодетному отцу в пересечении границы

Никаких официальных комментариев по поводу этой ситуации пока нет.

Причины, которые в основном указываются в решении об отказе в пересечении государственной границы:

по "Шляху" – неподтверждение цели;

остальные случаи – человек не предоставил на пограничный контроль документы, подтверждающие основание для выезда за границу в условиях правового режима военного положения.

Что говорят пограничники

Спикер Госпогранслужбы Андрей Демченко в комментарии для ТСН.ua. рассказал о ситуации на границе.

Демченко отметил, что пропуск лиц через границу по-прежнему осуществляется в соответствии с действующим законодательством, в том числе и согласно с Правилами пересечения границы для граждан Украины, утвержденных Постановлением правительства 57.

"Правила, в том числе определяют условия пересечения границы на время действия военного положения, особенно это касается мужчин граждан Украины, которым в целом ограничено покидать пределы Украины. Правилами четко определены категории и условия, по которым граждане могут пересекать границу. Конечно пограничники тщательно изучают документы, которые бы давали основания для выезда человека. Такую норму нам определяет законодательство. К тому же мы часто видим как люди пытаются спекулировать условиями пересечения границы, следуя примеру с другой целью, или используя поддельные или фиктивные документы", — рассказал он.

Представитель ГПСУ подчеркнул, что в настоящее время изменений в Правилах пересечения границы нет, но со стороны Государственной пограничной службы Украины всегда будет оставаться тщательная проверка условий выезда и четкое соблюдение законодательства.

"Только с начала года на границе было отказано в выезде почти 50 тысячам граждан Украины, которые не подпадали под условия пропуска, а также разоблачены 3 тысячи поддельных документов", — резюмировал Андрей Демченко.

Напомним, электронный реестр военнообязанных "Оберег" синхронизируют с государственными.

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