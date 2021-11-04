Ужесточить ответственность за нарушение ПДД в Украине можно по польскому сценарию — активист

Довольно часто водители-злобные нарушители снова садятся за руль.

В Украине стоит усилить ответственность водителей за нарушение правил дорожного движения. В частности, это можно сделать по польскому сценарию, введя систему начисления штрафных баллов, которые в итоге станут поводом для лишения водительских прав.

Об этом 4 ноября в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на телеканале "1+1" сказал основатель общественной инициативы "ОстановиЛося" Константин Андриюк.

"Если все останется, как сейчас, что бы ни делала судебная система, правоохранительная и так далее, ничего кардинально не изменится. Все, что изменит сейчас ситуацию на украинских дорогах и этот хаос, в который мы сейчас катимся и продолжаем катиться, — это только европейский опыт, это только система штрафных баллов, как это в цивилизованных европейских странах? В частности, в Польше, например, 24 балла дается каждому водителю, он их должен не потратить, т.е. 5 баллов и так далее. Если человек в течение года набирает 25-й балл, его водительское удостоверение аннулируют", — рассказал Андриюк.

Активист подчеркнул, что в Украине водители-нарушители часто снова садятся за руль.

"В Украине людей лишают водительских удостоверений за управление в состоянии алкогольного опьянения — они спокойно садятся за руль. Их, например, ловит полиция, проверяет в базе данных — лишены водительского удостоверения, — им за это штраф. Они смеются над этим. Должно быть следующее: если человек, лишенный за алкогольное опьянение, сел снова за руль, — это потенциальный убийца. Этого человека должны уже сажать в тюрьму. Это должен быть криминал. Почему у нас это не делается? Вот вопрос", – сказал Андриюк.

"Право на владу": почему в Украине не лишают свободы за вождение в состоянии алкогольного опьянения

Отметим, что в 2021 году в Украине произошло 2,5 тысячи летальных исходов во время ДТП, за весь прошлый год — 3,5 тысячи.

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