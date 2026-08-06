Аренда квартиры / © iStock

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Ужгород остается одним из самых дорогих городов Украины для аренды жилья. Спрос на квартиры в относительно безопасном пограничном городе не падает, а предложение не поспевает за ним. В результате цены продолжают расти, а аренда двухкомнатной квартиры обходится в 36 тысяч гривен в месяц.

ТСН.ua рассказывает, какие цены на аренду квартир в Ужгороде и что можно арендовать недорого.

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Аренда квартиры в Ужгороде: какие цены

Так, по данным ЛУН, по состоянию на начало августа 2026 медианная стоимость долгосрочной аренды в Ужгороде составляет:

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1-комнатная квартира — 22 500 грн (+5% за последние полгода)

2-комнатная квартира — 36 000 грн (+44%)

3-комнатная квартира — 27 100 грн

Больше всего за последние полгода подорожали именно двухкомнатные квартиры. Их средняя стоимость выросла сразу на 44%, что является одним из самых стремительных скачков среди крупных городов Украины.

Что можно арендовать недорого в Ужгороде

По стоимости аренды однокомнатного жилья Ужгород сегодня делит первое место в Украине со Львовом. В среднем снять «однушку» в обоих городах стоит 22 500 грн в месяц.

Для сравнения, в Киеве медиа стоимость аренды однокомнатной квартиры составляет 19 200 грн, причем за последние полгода она даже снизилась на 4%.

Впрочем, если говорить о двухкомнатных квартирах, то Ужгород уже опережает не только большинство украинских городов, но и Львов. Если во Львове медиа стоимость «двойки» составляет 27 000 грн, то в Ужгороде она уже достигла 36 000 грн.

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Эксперты объясняют это стабильно высоким спросом на жилье в приграничном городе, его относительной безопасностью, ограниченным количеством качественных квартир, а также тем, что часть украинцев выбирают Ужгород как город для длительного проживания из-за близости к границе со странами ЕС.

В то же время найти жилье немного дешевле средней цены все же возможно. На сайтах по поиску недвижимости есть предложения аренды однокомнатных квартир за 20 205 грн, 22 450 грн и 24 695 грн в месяц. В то же время именно диапазон 20–25 тыс. грн сейчас самый распространенный для однокомнатного жилья в Ужгороде.

Посуточная аренда в Ужгороде

Спрос на аренду посуточно в Ужгороде также остается высоким. Город популярен среди людей, которые путешествуют в страны Европейского Союза или возвращаются в Украину через западную границу.

Поэтому стоимость аренды квартир в сутки остается высокой — от 1000 — 1300 грн в сутки. Особенно это касается центральной части города и современных жилых комплексов.

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Для многих аренда стала непосильной

По данным WORK.ua и ЛУН, аренда однокомнатной квартиры в Ужгороде уже занимает 75% средней зарплаты.

Для двухкомнатной квартиры ситуация еще более сложная — на ее аренду нужно 120% среднего дохода. То есть, средней зарплаты уже недостаточно, чтобы самостоятельно оплачивать такое жилье.

Аренда трехкомнатной квартиры нуждается в около 110% медианной зарплаты.

Для представителей отдельных профессий ситуация выглядит еще хуже. К примеру, продавцу-консультанту для аренды двухкомнатной квартиры понадобится около 150% своей зарплаты, кассиру — 160%, баристе — 144%, официанту — 129%, а кладовщику — 116%. Это значит, что многим жителям города снимать такое жилье самостоятельно уже фактически невозможно.

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