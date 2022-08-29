Узнаем о прорыве на многие километры: военный эксперт — о планах Генштаба на юге

Сейчас Генштаб ВСУ не будет сообщать сразу об успехах контрнаступления на юге Украины.

Однако через определенное время момент украинцы смогут узнать о большом прорыве на южном фронте.

Об этом в эфире ТСН.19:30 сказал военный эксперт Александр Мусиенко.

"Очень сложно сейчас представить себя на месте находящихся в оккупации людей. Они искренне верят в Украину, в армию и до сих пор ждут. Но нужно верить в ВСУ: эффективная работа по деоккупации продолжается. И поверьте мне, что может наступить просто такой момент, когда мы будем прогнозировать и говорить, а через несколько дней станет возможным не прорыв на несколько километров, а на несколько десятков, если не несколько сотен. Я думаю, если не в течение следующих нескольких недель, то в более длительной перспективе этот момент наступит. К этому все идет", – объяснил Мусиенко.

Напомним, украинские воины прорвали первую линию обороны в Херсонской области. Сейчас во временно оккупированном Херсоне и области все чаще слышны взрывы, местных жителей призывают находиться в укрытиях.

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