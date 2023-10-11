Узнала о беременности во время родов: под Днепром женщина, вызвавшая скорую из-за вздутия, неожиданно родила

В городе Каменское Днепропетровской области женщина узнала о своей беременности во время родов. Мужчина вызвал скорую для своей 20-летней жены из-за вздутия и сильных болей в животе. Медики по прибытию выяснили, что у нее начались схватки. Так неожиданно у супругов появился второй ребенок.

О необычном вызове рассказала сотрудница Центра экстренной медицинской помощи и медицины катастроф Лариса Буданцева у себя в Facebook.

Женщина думала, что у нее обострение язвы

“Вызов поступил в центральную оперативную диспетчерскую 103 из города Каменское в 12:57. Муж вызвал для своей жены скорую помощь с поводом: боли в животе, вздутие. По прибытию установлено, что у женщины 20 лет утром, часов с семи, появились боли в животе. По ее мнению, это обострение язвенной болезни желудка”, – написала медик.

Беременность женщина отрицала, но на тот момент у нее уже были схватки. Фельдшер быстро разобрался и принял роды, которые прошли без осложнений. Родилась здоровая доношенная девочка весом три килограмма.

“Мама и девочка госпитализированы в девятый роддом. Так неожиданно у трехлетнего малыша появилась маленькая сестричка, а у отца и мамы второй ребенок”, – рассказала Лариса Буданцева.

Роды принял фельдшер скорой/Фото: Лариса Буданцева

Женщины не верят, что возможно не заметить беременность

В комментариях к публикации медика женщины шутят и не верят, что о беременности можно узнать во время родов. Мол, невозможно не ощущать движения малыша и не замечать изменения в своем теле.

"Не чувствовать, когда шевелится ребенок, особенно на больших сроках, невозможно", — написала Юлия Лищук.

"Больше похоже на вымышленную историю, потому что это что-то нереальное", — считает Татьяна Балацкая.

Впрочем, Марина Демлова поделилась, что тоже не знала, что беременна, вплоть до шестого месяца.

“Менструации было три, а может максимум четыре раза в год. Врачи говорили, что детей не буду иметь никогда. А хоп и у меня два сыночка”, – рассказала женщина.

“У меня так у подруги было, до самого роддома никто ничего не знал. Да и видно не было, она худенькая была и животика даже не было. А родила здоровую девочку”, – написала Анастасия Рыбалко.

Как беременность может пройти незамеченной

Случаи, когда у женщины начинаются роды, а она даже не знает, что беременна, бывают очень редко, рассказал в комментарии сайту ТСН.ua врач акушер-гинеколог Олег Дуков.

“Я считаю, что сознательная, современная женщина, знающая свой менструальный цикл и ответственно относящаяся к своему женскому здоровью, понимает, когда у нее начинаются месячные, какой у нее менструальный цикл, сколько он длится дней, есть у нее дисгормональные нарушения или какие-то сопутствующие проблемы, которые могут влиять на регулярность менструаций или ее отсутствие – не может не заметить такое прекрасное состояние как беременность”, – считает Олег Дуков.

Акушер-гинеколог отметил, что полноценные менструальные выделения при вынашивании ребенка невозможны. Однако некоторые женщины могут не контролировать свой цикл или иметь гормональные нарушения.

"Женщина, например, понимает и знает, что у нее нерегулярный менструальный цикл. И не может знать и контролировать, когда у нее была овуляция, и когда она могла, возможно, забеременеть. Поэтому в таких случаях беременность может быть приятной новостью", – говорит Олег Дуков.

Также женщина может не заметить, что беременна, если принимает препараты, влияющие на менструальный цикл.

“От некоторых препаратов менструация может быть скудная или вообще отсутствовать, но может появляться овуляция, и женщина может забеременеть. Она уверена, что у нее нет менструации, месячные нерегулярные, поэтому она этот момент отпускает и уже не акцентирует свое внимание на возможности забеременеть”, – рассказал акушер-гинеколог.

По словам врача, женщины с избыточным весом могут почти не ощущать движений ребенка. Также это может быть связано с расположением плаценты.

“Если плацента расположена по задней стенке матки, то движения ребенка, которые есть в любом случае, женщина может не чувствовать так заметно. Возможно, в этот период есть вздутие, проблемы с кишечником, то есть это может маскировать движения ребенка. Вообще, некоторые женщины активно начинают чувствовать движения малыша при первой беременности ближе к 20-21 неделе”, – говорит Олег Дуков.

Токсикоз у беременной может вообще отсутствовать. Поэтому утренняя тошнота или рвота не является основным показателем того, что женщина ждет ребенка. Акушер-гинеколог отметил, что не каждая беременность проходит идеально, поэтому женщине важно вовремя встать на учет в женскую консультацию и быть под наблюдением. Проходить ультразвуковые и биохимические исследования, консультации смежных специалистов и сдавать необходимые анализы.

“Может понадобиться медикаментозная помощь или динамическое наблюдение, чтобы поддержать беременность. Или обследования, которые нужно пройти и своевременно назначить лечение. Сдача всех анализов и консультации смежных специалистов, особенно в первом триместре, очень необходима”, – говорит Олег Дуков.

Если женщина не знает, что беременна, она может вакцинироваться живыми вакцинами, противопоказанными при беременности, курить, употреблять алкогольные напитки, наркотические препараты, которые категорически запрещены и могут привести к катастрофическим последствиям для ребенка.

"Также можно говорить о питании, при беременности оно должно быть рациональным и сбалансированным, чтобы ребенок получал все необходимые питательные вещества и родился здоровым", – рассказал акушер-гинеколог.

Сотни детей ежегодно рождаются у женщин, не знавших, что беременны

В Великобритании ежегодно сотни детей рождаются у матерей, которые не знали, что они беременны, пишет BBC.

Например, Клара Доллан была одной из тех, кто пережил так называемую незамеченную беременность. Женщина рассказала, что проснулась утром от резкой боли. За последние шесть месяцев она постоянно принимала лекарства, поэтому месячные прекратились. Женщина выпила парацетамол, но боль в животе только увеличивалась. Через несколько часов она вызвала скорую.

“Я инстинктивно выталкивала боль. Раз, еще раз… и увидела, как выходит головка. Так на свет появилась моя дочь Амелия, здоровая доношенная девочка. Ребенок кричал, а я плакала. Я была истощена настолько, что не могла шевельнуться. Люди обычно готовятся к тому, чтобы стать родителями. У меня была две секунды, чтобы понять, что происходит и что мне делать”, – рассказала британка.

По словам женщины, ее вес почти не изменился, не было никаких новых желаний или неожиданных пищевых привычек.

“Не было даже боли в пояснице. Ничего. Дважды во время беременности были месячные, однако настолько незначительные, что скорее напоминали пятнышки. Последние полгода я постоянно принимала лекарства и прекратила за две недели до рождения Амелии”, – утверждала Клара Доллан.

Раньше мы писали о 34-летней женщине, которая думала, что болеет кишечным гриппом, а оказалось, что она беременна близнецами. Люси Шоу неожиданно родила мальчиков на 30-й неделе беременности.

"Я проснулась рано утром, чувствуя себя плохо, и подумала, что у меня проблемы с животом. Через несколько часов я позвонила маме, потому что в то время мне было очень больно. Пока мама разговаривала с оператором скорой, они спросили, видит ли она что-то, и тогда я решила проверить, и я почувствовала голову", – рассказала она.

19-летняя Фэй Уайт также была шокирована, когда узнала о своей беременности во время родов. По словам девушки, она даже ничего не подозревала, поскольку менструация была, а живот не рос.

"Однажды утром я проснулась от гигантского всплеска воды. Я пошла в туалет, потому что чувствовала это действительно сильное давление, и что-то произошло. Я вернулась в свою спальню, и оказалось, что это нога. Я позвонила в скорую помощь", — рассказала девушка.

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