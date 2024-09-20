Узнают "запах смерти": как в Украине собаки ищут тела погибших воинов (фото, видео)

Полтысячи тел обнаружили собаки из поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес" из Павлограда на Днепропетровщине. Кинологи самостоятельно учили собственных собак искать остатки погибших. И сейчас хвостатые поисковики работают чуть ли не по всей Украине – на завалах, местах боев и деоккупированных территориях.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Ольги Павловской.

Собака Ханна умеет искать человеческие останки. Уже сто погибших и пропавших, но, наконец, найденных людей — на счету только одной Ханны. Она работает на деоккупированных территориях и разыскивает павших героев, а также ищет жертву российских ударов.

То, что для людей трагедия, для собак-поисковиков, как Ханна, должно быть развлечением, объясняют тренеры.

Карина Колесниченко на занятиях поняла: ее Ханна — способная поисковица.

"Очень активная веселая собака, для нее это мотивация, потому что для нее это в первую очередь игра. Потому что если для собаки это будет не интересно, она не будет работать вообще", — говорит Карина Колесниченко, владелица собаки.

Ханна и Карина

Сначала учили искать живых, а затем и умерших – основательница отряда Лариса Борисенко самостоятельно разрабатывала методику тренировки.

"В смерти множество запахов. Надо разбираться. Надо уважать смерть. Надо разбираться в этих запахах. У нас собаки работают по подземным телам, когда нужно найти человека на двух метрах и ровность под слоями закатанной почвы, и в бетоне", — говорит руководитель поисково -спасательного отряда "Антарес" Лариса Борисенко.

Лариса Борисенко

Уже двенадцать лет на такой службе бельгийская овчарка Баба Люба. Ее обучали с трех месяцев — до сих пор, уже в почтенном возрасте, — постоянные тренировки.

Корги Элтон разрушает все стереотипы по размеру собак-поисковиков. На завалах он работает как трактор — говорят поисковики.

Элтон

Он обожает танцы в свободное время и больше всего увлекается поисковой работой — лабрадор Ларсон работает на Днепропетровщине и Донбассе.

Всего на счету отряда – полтысячи найденных тел. Многие кинологи, в частности, и глава отряда получили ранения во время миссий. Но останавливать поиски и не думают.

"Мы знаем, что души хотят возвращаться. Герой поедет "на щите" домой и семья сможет принять родного человека. Это очень важно", — говорит Лариса Борисенко, руководитель поисково-спасательного кинологического отряда "Антарес"

Для сложной работы уже готовят новых четырехлапых поисковиков. Этот щенок назвали Марой — в честь богини смерти, чей запах питомцы отряда умеют распознать в самых сложных условиях.

Страшная работа для них - веселая игра! Собаки-поисковики помогают найти тела павших героев

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