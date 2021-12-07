Узник колонию в Днепре "продал" на миллион гривен придуманные ним дрова: обманутых более сотни

Люди шокированы наглостью мужчины.

Более миллиона гривен выманили мошенники у украинцев, которые хотели купить дрова на зиму. Только официально пострадавших насчитали более сотни, но их действительно в разы больше, подозревают в полиции. Мошенники публиковали объявления в соцсетях и на сайтах объявлений. Обещали скорую доставку дров по привлекательной цене, но товара у них не было. Более того — организатор аферы вообще оказался узником исправительной колонии.

Об этом идет речь в ТСН.12.00.

Ни дров, ни сбережений — Виктория теперь только с одной мыслью: чем обогреть дом, где единственный сын и мама-пенсионерка. «Ходим, собираем лесом и стараемся так отапливать. Снова нужно собирать деньги и снова покупать. Я была ошеломлена! Человек просто без Бога в душе», – говорит женщина.

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Дрова по хорошей цене и с быстрой доставкой прямо в дом — объявление Виктория увидела в соцсетях. Позвонила по телефону и продавец сразу начал подгонять с уплатой и давить.

«Он сказал, или платишь сейчас, и мы начинаем грузить машину, или мы отставляем, и машину грузить не будем. Я перевела ему на карту, которую он скинул в СМС, эти шесть тысяч. Потом он мне звонит по телефону и говорит, что нет, этого мало. Я перевела ему еще шестьсот. После этого телефон перестал отвечать», – рассказывает пострадавшая.

Обманутых мошенником по всей стране уже обнаружили более сотни. И это только обратившиеся в полицию.

С крючка мошенников деньги Ольги сорвались чудом. Женщина заподозрила аферу в последний момент, слишком активно продавец требовал срочную оплату. «Были звонки от него. Я же естественно – ушки на макушке. Задаю вопрос, если вы лесхоз, пожалуйста, предоставьте документы. Пауза. Конечно, приезжайте к нам в деревню. Говорю, что хорошо, я приеду. Ну а потом нецензурная брань. Я не знаю, что меня спасло от этого. Больше, конечно, мне жаль стариков, которые клюнули», — говорит женщина.

Новости Днепропетровской области: разоблачили мошенников, якобы продающих дрова

Полицейские вычислили, откуда звонили людям. Чтобы задержать аферистов, воспользовавшихся началом отопительного сезона и отчаянием людей, провели спецоперацию. 35-летний организатор схемы руководил аферой прямо из тюрьмы. Он отбывает наказание в исправительной колонии Днепропетровской области.

У мужчины были трое подчиненных на свободе, выполнявшие его задания. Это две женщины и мужчина, живущие в Кривом Роге и Марганце. «Извлечены наркотики, мобильные телефоны, компьютерное оборудование, сим-карты, банковские карты и блокноты с черновыми записями, подтверждающие преступные деяния группировки», — говорит начальник ГУНП в Днепропетровской области Анатолий Щадило.

Все участники схемы были задержаны, за мошенничество им грозит 8 лет заключения. В настоящее время правоохранители пытаются вернуть деньги обманутым людям. На это последняя надежда Виктории, потому что во второй раз собрать средства на дрова женщина не в состоянии.

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