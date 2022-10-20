"Узников вывезли, люди уже скупают продукты на случай ожесточенных боев": жительница Херсона о ситуации в городе

В оккупированном Херсоне россияне вывезли в неизвестном направлении часть заключенных, а большинство жителей закупают продукты на случай упорных боев.

Об этом в комментарии сообщили жители Херсона.

"Осужденных вывозят в неизвестном направлении. Еще могу добавить, что в городе куча мобилизованных. Говорят, что они до последнего находились вблизи Херсона, а сейчас их направили в город. Сами херсонцы в эти дни очень активно запасаются продуктами и средствами первой необходимости. Все это делается для того, чтобы была возможность дольше находиться в хранилищах – когда ВСУ будут освобождать город, нужно быть не в поле зрения российских оккуавнтов, не выходить даже в магазин”, – сообщила нам одна из местных жительниц.

По ее словам, очевидных признаков масштабного отступления россиян в городе пока нет. Кроме этого, также по ее словам, большинство херсонцев отказалось на предложении россиян выехать на левый берег Днепра.

Оккупанты отключают мобильную связь и Интернет

В свою очередь, депутат Херсонского облсовета Сергей Хлань о созданной оккупантами так называемой эвакуации из облцентра говорит так: "Вчера оккупанты искусственно создали очередь, которую снимали для своих пропагандистских каналов. Сегодня было значительно меньше людей. Большинство из них передвигались на свои дачи, поэтому оккупанты сегодня не ретранслировали фото по переправе".

К этому Хлань добавляет: "Есть предварительная информация, что оккупанты начали передвигать технику с правого берега на левый. Подтверждения этому нет, но известно, что уже четвертые сутки они отключают мобильную связь и Интернет. Так они делают, когда передвигают большое количество техники. Это непрямое подтверждение. Преследуют цель, чтобы их не сдавали. На левом берегу есть большое скопление "Градов", которые могут обстреливать спальные районы Херсона".

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