В 10 раз мощнее удара по Хиросиме: эксперт – о применении ядерного оружия Россией

Эксперт назвал цепочку, кто в РФ принимает решение о применении ядерного оружия.

Президент США Джо Байден заявил, что угроза использования Путиным ядерного оружия реальна.

Военный аналитик, полковник Петр Черник прокомментировал это заявление главы Белого дома, а также объяснил, какой именно ядеркой может "влупить" РФ по Украине. Об этом он сказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua.

По его словам, тактическое ядерное оружие, которое могут применить россияне, – это стратегическая крылатая ракета "воздух-земля" с термоядерной боеголовкой Х-102.

"Это продолжение ракеты Х-101, которая может иметь боевую часть от 300 килотонн до одной мегатонны. Чтобы понять, насколько это серьезное оружие — над Хиросимой и Нагасаки сбросили первую бомбу, которая имела 15 килотонн, а вторая — 21 килотонну", — пояснил эксперт.

Черник уточнил, что такие установки, как "Искандер" или "Кинжал", также могут комплектоваться боеголовками до 500 килотонн.

"Если до этого дойдет, то вред будет невероятным", – признал он.

Однако эксперт подчеркнул, что решение по применению ядерного оружия в РФ принимают 5 человек, а не лично Путин.

"Путин не может позвонить командиру пусковой установки и сказать "огонь". Это очень длинная, многоуровневая и сложная цепочка. Уверен, что наши союзники знают, какие эти цепочки перебивать", – говорит Черник.

Эксперт предположил, что заявление Байдена – это, скорее, нагнетание обстановки, и президент США таким образом дает понять Путину, что очень хорошо информирован о разговорах в окружении диктатора.

По словам Черника, если РФ все-таки решится применить ядерное оружие, "это будет не украинская проблема, а проблема мирового масштаба, на которую будут вынуждены отвечать США и Китай".