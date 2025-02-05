В 14 км до линии фронта: уникальная история поселка в Украине, который пытается развиваться во время войны

ТСН побывала в поселке Нововоронцовка, что всего в 14 километрах от линии фронта. Местные рассказали, как желают развивать свой населенный пункт.

Поселок Нововоронцовка в Бериславском районе Херсонщины оправляется после активных боевых действий. До линии боевого столкновения там 14 километров, поселок периодически попадает под обстрелы. Возрождать его после активных боевых действий взялись учителя истории. Привлекли более ста миллионов гривен инвестиций, назвали свои начинания поселковой дипломатией. А также нашли причины не расстраиваться, что теперь вместо Каховского моря возрождается Великий Луг.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Нагорной.

Что происходит в поселке Херсонской области

Поселок Нововоронцовка Херсонской области, который узнают по арбузу, с начала полномасштабной войны оказался на передовой.

Арбуз в Нововоронцовке

"Это очень символическое место - арбуз, который для многих означает освобождение Херсонщины. До нынешней линии фронта 14 километров. Возле памятника до сих пор остатки боеприпасов. И пока мы стоим рядом, в сторону арбуза летит FPV-дрон", – говорит Наталья Нагорная.

Экскурсовод ТСН Андрей Селецкий – местный начальник громады. Он родом отсюда. Андрей решил – родной поселок надо развивать, но говорит, даже арбузная символика не всем односельчанам пришлась по душе.

"Нас называют арбузистами. Для тех, кто не привык делать изменения, это непривычно, больно", – говорит Андрей Селецкий.

До построения Каховской ГЭС здесь был Великий Луг. После того, как российские террористы взорвали гидроэлектростанцию, снова возрождается Великий Луг и это, убежден Андрей Селецкий – исторически справедливо.

Летом 2023 именно в Нововоронцовку приехали археологи. Андрей, он историк по образованию, и сам как только вода пошла, отправился на поиски артефактов. Он рассказывает, что местные собрали для музея около 3000 экспонатов.

Андрей Селецкий

"Поселковая демократия": как это происходит

Андрей убеждает нас – именно здесь в Новоронцовке есть возможность наблюдать, как формируются новая экосистема. Местные же ивы стали элементом того, что здесь называют "поселковой дипломатией".

"Впервые в истории нашей громады мы вышли на международный уровень сотрудничества. И именно в 2024 году был подписан первый меморандум о сотрудничестве между селами. Это между нашей Осокоровкой и немецким селом Лавендрюк", – говорит главный специалист по проектной документации и инвестициям Карина Добровольская.

Карина Добровольская.

Когда делегации ехали к партнерам в Германию и Нидеранды – везли с собой именно вербу, как символ возрождения. И в ответ получали подарки. Специалистка по поселковой дипломатии Карина Добровольская уверена: иностранные партнеры тоже переняли опыт – например, нововоронцовцы посоветовали немецким побратимам мыть улицы не фильтрованной водой, а технической – те обещали взять на карандаш.

Подарок Нововоронцовке

В самом поселке с водой большие сложности - страдали от отсутствия воды еще задолго до полномасштабной войны. Местный коммунсервис решил воспользоваться программой восстановления от ЮНИСЕФ.

"В народе, наши дорогие люди называют это арбуз-сервис", – говорят местные.

Руководить «арбузсервисом» поставили тренера по боксу Сергея Пилипенко. Сергей Евгеньевич не имел управленческого и коммунального опыта, но распланировал, что вода потечет по трубам Нововоронцовки.

Сергей Пилипенко

"Ну, скажем, есть 50 на 50 населенного пункта, где вода постоянно, целый день. Есть та часть, где мы сейчас, она худшая. Проблема здесь была давно, еще до войны. И сейчас мы боремся с последствиями", – говорит он.

Здесь уже взялись за благоустройство скважин - и мы становимся свидетелями, как на одну из них ложится третий кирпич. Частично водоснабжение идет за счет солнечных батарей. Конечно, солнечные панели здесь в опасности – в село долетает и артиллерия, и дроны.

Кто живет в поселке

Во время боевых действий застройка Нововоронцовки существенно пострадала – сертификаты на восстановление жилья 50 человек получили и почти все переехали. Сейчас количество жителей громады сократилось вполовину: часть людей - это переселенцы из сел вдоль линии Днепра. Зарабатывать в селе становится сложнее.

"Когда мы проанализировали доходы местных фермеров в этом году, они едва вышли на ноль. Это потому, что на сегодня отменен земельный налог", – говорит Андрей Селецкий.

Андрей Селецкий уверен – надо браться за то, на что другие пока не решились.

"Это потому, что мы сейчас, говорю абсолютно откровенно, сейчас изучаем все возможные документы при поддержке Херсонской облгосадминистрации о возможности выращивания лекарственной конопли", – говорит он.

Андрей Селецкий

В громаде отреставрировали укрытие

Один из проектов, который громаде удалось реализовать – реставрация здешнего укрытия.

"Это не совсем культура и досуг, это противорадиационное укрытие встроенное и мы его используем как многофункциональное пространство", – говорит директор Нововоронцовского центур культуры и досуга Анна Гусинская.

Здесь восстановили вентиляцию и сделали ремонт, на всякий случай есть кровати, чтобы отдохнуть.

Мемориал погибшим жителям поселка

Временным, но важным Андрей называет мемориал памяти – с поврежденными автомобилями и фотографиями Героев. За время полномасштабной войны громада потеряла 9 жителей и 43 защитника. Андрей рассказывает нам о четырех, которых вспоминает как учитель истории.

Мемориал погибшим

"Алексей Кругляк – очень хороший парень. Мы вместе ходили на кампании в сообществе. Погиб в Трудолубовке в первые месяцы войны. Он и его братья остановили атаку орков. Кравчун Валерий – один из самых молодых погибших бойцов. Он был очень тихим ребенком. Кстати, очень религиозная семья, и он не мог пойти на фронт Два БТРа, один подожгли, второй, к сожалению, нет. Николай Гринько. У них здесь два брата. Они оба умерли от незначительного разрыва. И они оба были, знаете, как говорится, были сорвиголовами. Четвертый - брат Николая Гринько, Валентин Гринько. Он на три года младше", – вспоминает Андрей.

Это трагедии и жизни только одного из тех самых поселков, задача которых в этой войне сохранить себя и найти возможности, чтобы выжить и развиваться в сложные времена.

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