"В 17 лет я впервые почувствовал, что такое иметь семью": история воина Украины о пребывании в детдоме семейного типа

Детские дома семейного типа (ДДСТ) или большие приемные семьи — одна из семейных форм воспитания в Украине, благодаря которой дети, потерявшие заботу родных родителей, могут расти в атмосфере любви, чувствовать себя частью настоящей семьи.

По состоянию на 1 июля 2024 года в стране насчитывается 1295 больших приемных семей, в них воспитывается 8885 детей. Родители-воспитатели заботятся о физическом и психологическом здоровье приемных детей, помогают в обучении и должны дать детям самое главное – чувство своей семьи и поддержку взрослых.

ТСН поговорила об опыте пребывания в ДДСТ и как он повлиял на дальнейшую жизнь с 27-летним львовянином Геннадием Мельничуком, защищающим Украину в рядах ГПСУ (Государственная пограничная служба Украины — ред.).

Мужчина утверждает, что вступление в большую приемную семью дало ему шанс реализоваться. В частности, и в профессии.

До службы в ГПСУ Геннадий работал проектным менеджером в социальном секторе – помогал находить работу семьям внутренне перемещенных лиц, оказывал консультации и поддержку так называемым "сложным подросткам" – детям, которые вели антисоциальный образ жизни, испытывали сложности с тем, чтобы сделать в жизни здоровым и конструктивный выбор.

"С подростками мне было легко, они мне доверяли. Где-то я рассказывал о своем опыте, где-то объяснял, что стоит изменить жизнь, и это реально, потому что есть "другой мир" – с людьми, которые готовы помочь. У многих выпускников заведений есть проблемы. Даже банально с финансовой неграмотностью – желание спускать за раз всю зарплату, стипендию. У кого-то проблемы более серьезные – и им действительно необходима рука помощи. Конечно, большую роль сыграли именно родители", – говорит Геннадий.

В ДДСТ Геннадий попал относительно поздно – за полгода до своего совершеннолетия. До этого подросток был воспитанником Львовской школы-интерната №2. Когда Геннадий находился в 11 классе – знакомые рассказали ему о возможности приобщиться к новообразованному детскому дому семейного типа. Парень решился не сразу — думал около 3 месяцев, но в конце концов пошел знакомиться с родителями-воспитателями.

"О разнице между заведением и ДДСТ всегда говорю коротко – в интернате я прошел школу выживания, а в семье – почувствовал, что такое папа и мама. Сделал этот выбор сознательно и сегодня ни разу не пожалел. Прежде всего, конечно, было интересно, хотя и имел опасения – мне было почти 18 – самостоятельный человек, сам умел преодолевать трудности, ко многим вещам относился скептически. Опасения оказались тщетными – в ДДСТ вместо полугода провел два с половиной, многое взял для себя, а родителей-воспитателей и 9 меньших считаю своей семьей", – продолжил Геннадий.

Мужчина вспоминает, что с названными родителями сходились постепенно – супруги так же осторожно искали подходы к подростку, который уже был вполне сознательным, доверие формировалось взаимно. Именно доверие и взаимопонимание Геннадий называет ключевыми для создания настоящей большой семьи.

"Родители интересовались мной, а я – ими. Начал ставить себя на их место, видеть, что им тяжело. По закону у них нет выходных, праздников. Максимум – находят время на отдых – 2-3 часа, а так работают 24 на 7. Я старался чаще помогать с меньшими, в частности в школе. Дети из больших семей часто ведут себя шумно, – я приходил к братикам и сестричкам, разговаривал. На примере нашей семьи понял, как формируется ощущение, что ты нужен, тебя ждут дома и точно обнимут, когда вернешься", – рассказывает Геннадий.

Совершенно "своим" стал после сложного случая, на который родители отреагировали спокойно и с пониманием. Тогда парень вместе со "старой компанией" попал в отделение полиции. После нескольких попыток скрыть это от матери решил рассказать правду.

"Мать сама тогда мне позвонила — в 4 утра. Когда вернулся домой — родители реагировали спокойно, но тогда я впервые при них расплакался. Долго говорили. Мать сказала, что долен делать свой выбор, так, чтобы потом не жалеть. Именно в то утро почувствовал, что я дома, в семье. Думаю, родители тогда также это испытали – и это невероятно, одно из лучших ощущений, которые переживал. Со старой компанией навсегда простил – понял, что не мои люди, с тех пор начал называть их папой и мамой. Сформировалось четкое осознание, что каждый из нас – я и меньшие – как бы ни сложилась дальнейшая судьба, можем к ним прийти, и они с радостью откроют двери", — вспоминает Геннадий.

Мужчина говорит, что родители приучали детей чтить традиции, вместе с детьми праздновали государственные праздники и внедряли свои – семейные. На каждый праздник дети получали подарки – Геннадий как старший отказывался, но братья и сестрички пытались это компенсировать – дарили рисунки, творческие работы.

"Мы с меньшими проводили много времени вместе. Помню, что даже уже не жил у родителей, но ездили с ними в Киев, гуляли. Совместный досуг объединял, формировал доверие – было полно общих приколов, которые вспоминаем и сейчас", – добавляет. защитник.

У мужчины уже есть своя семья – во Львове его ждет любимая жена с маленьким сыном. Пока защитник на фронте – жене помогает сестра Геннадия, с которой они сроднились и сблизились в ДДСТ и которая тоже уже живет отдельно от родителей.

"Я сейчас на войне, жена — с ребенком, может не справиться, так я иногда прошу сестру, чтобы она 2-3 часа побыла с малышом, а жена побегает и решит какие-то вопросы. Сейчас сестра работает в благотворительном фонде, а к тому же бывало, что вместе искали ей работу, совещались, много времени проводили вместе", — говорит Геннадий.

"Сейчас особенно важно общение, чувствую их поддержку. Родной сын родителей тоже воюет, на сложном направлении. Поэтому им сейчас тоже ценна поддержка, благодарность. И хотя словами часто не удается передать все оттенки, но сердцем всегда чувствую это в полной мере", — делится Геннадий.

Геннадий Мельничук

Он также рассказал, что вместе с супругой после победы планирует создать большую приемную семью. Говорит, что по этому делу главное быть терпеливым и, взявшись за дело, важно делать его добросовестно до конца.

"В любом возрасте дети должны чувствовать, что они нужны, что могут доверять старшим, полагаться на них. Сложнее всего с теми детьми, которых неоднократно предавали. Это ломает доверие, ребенок остается с разбитым сердцем", – говорит Геннадий.

Мужчина акцентирует внимание на том, что будущим приемным родителям, родителям-воспитателям следует быть терпеливыми и своей добротой и заботой добиваться положительных изменений в жизни ребенка. Сам Геннадий уверен, что сможет стать достойным отцом для большой семьи.

"С женой об этом говорили, но пока только намеками. После войны будем более конкретнее обсуждать. Я этого хочу. Хотя понимаю все нюансы, что это сложно, Но чувствую это так: если я за свою жизнь сделаю ребенка или взрослого хоть немного счастливее — это жизнь проживу не зря", — считает он.

Подробно о процедуре усыновления детей в Украине и других способах предложить ребенку семью можно почитать на сайте "Украина для каждого ребенка".