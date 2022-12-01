В 18-тысячный Ладыжин возвращают тепло, но чрезвычайное положение в городе не отменяют

Однако пункты обогрева в Ладыжине пока сворачивать не собираются, потому что из-за перебоев со светом люди идут сюда зарядить телефоны

В городке Ладыжин в Винницкой области, где после российского обстрела 23 ноября исчезло тепло, наконец-то удалось возобновить централизованное теплоснабжение, говорится в ТСН.

Более недели 18 тысяч жителей Ладыжина мерзли в своих домах. В городе объявили чрезвычайную ситуацию, созвали специальную комиссию, разрабатывавшую альтернативные пути обогрева.

Правда, потеплели батареи пока не повсюду, надо подождать, потому что горячую воду только начали подавать по трубам. Этого люди не замечают: согласны ждать, говорят рады, что наконец-то не будут мерзнуть. "Батарея теплая, нормально, окна заклеены, водичку грели и греюсь, а теперь уже батарея, очень рада", — говорит местная жительница.

Также читайте В Испании ищут отправителя уже 6 писем со взрывчаткой, связанных с военной помощью Украине

Тепло в городе исчезло более недели назад – в день массированной ракетной атаки рашистами. Ракеты повредили местную ТЭЦ, которая обогревала весь город. Разрушения были настолько значительны, что о скором ремонте оборудования речь даже не шла. Город с населением в 18 тысяч, где многие многоквартирные дома именно на централизованном отоплении оказались без тепла. Люди одевались как капусты, облагались на ночь бутылками с теплой водой, потому что в домах было 10-12 градусов. В городе объявили чрезвычайную ситуацию. Одновременно установили пункты обогрева – это спасло многих горожан.

Специальная комиссия разрабатывала альтернативные варианты запуска отопления. В частности, речь шла о восстановлении старой котельной, независимой от работы ТЭЦ. Сегодня наконец-то запустить тепло удалось. В областной администрации говорят, это самое альтернативное теплоснабжение. Как именно удалось его запустить, пока не комментируют. Теперь хотят полностью восстановить старую газовую котельную и установить еще одну модульную.

Однако пункты обогрева в Ладыжине пока сворачивать не собираются, потому что из-за перебоев со светом люди идут сюда зарядить телефоны. Тепло до многих домов еще не дошло, поэтому греются. Здесь круглосуточно горит буржуйка и работает генератор.

В то же время, чрезвычайную ситуацию в городе пока не отменяют.

Читайте также:

Саммит НАТО согласовал помощь для Украины: на что можем рассчитывать

Лица нет, узнали по курточке: рашисты убили во время обстрела Сумщины ребенка из многодетной семьи

Вблизи Бахмута военные наступают на врага, чтобы удержать позиции