В 20 раз больше "Шахедов" по Украине: эксперт назвал сценарий зимних обстрелов

26 ноября прошлого года оккупанты смогли атаковать Украину только 9 "Шахедами", в этот раз запустили почти 200 дронов.

В ночь на 26 ноября путинская армия атаковала Украину рекордным количеством БПЛА — оккупанты запустили 188 таких единиц. Почти 80 были сбиты, 95 — локационно потеряны, но без попаданий, к сожалению, не обошлось. Об этом сообщило командование Воздушных Сил ВСУ.

Для сравнения: по данным ВСУ, в ночь на 26 ноября прошлого года российские оккупанты выпустили по Украине в 20 раз меньше дронов — всего 9 единиц.

По оценкам военных экспертов, враг достиг существенного увеличения производства и продолжит масштабировать его, чтобы терроризировать, в том числе, и киевский регион.

Отчеты Воздушных сил ВСУ от 26 ноября 2023 г. и от 26 ноября 2024 г. Скриншот со страницы ВС ВСУ.

"Многие известные украинские эксперты в свое время утверждали, что Россия никогда не будет способна производить тысячу дронов в месяц. Затем выяснилось, что оккупанты атакуют Украину двумя тысячами БПЛА", — рассказал в комментарии для ТСН.ua военный эксперт, бывший спикер Генштаба ВСУ Владислав Селезнев.

И добавил: "Но справедливости ради надо сказать, что этой ночью по Украине были выпущены не только Shahed-131 и Shahed-136. Были еще "Пародия" и "Гербера" — то есть БПЛА-симуляторы, фальш-дроны, без боевой части. Их назначение — перегрузить наши системы противоракетной обороны. 188 БПЛА — это очень много. Враг пытается гарантированно придавить нашу ПВО и ему это удается".

По словам Селезнева, если Киев и некоторые другие регионы достаточно серьезно защищены, то произошедший на территории Тернопольской области блекаут свидетельствует о том, что враг нашел слабое место в нашей системе ПВО.

"Нам есть над чем работать и не стоит недооценивать врага, мол, он применяет самые дешевые дроны, которые сделаны "из дерьма и палок" и никакого вреда нам не нанесут. Эти дроны отнимают наше внимание и наши ресурсы", — объясняет эксперт.

Штампуют там, где могут

Владислав Селезнев оценивает масштабы нынешнего и будущего производства вражеских дронов как немалые.

"Масштабирование производства у них происходит. Они же используют не только специальную экономическую зону Алабуга на территории Татарстана. Они переоборудовали даже некоторые торгово-развлекательные центры под производственные цеха для изготовления фальш-дронов. Поэтому рост, масштабирование производства вполне реально. Нам нужно усиливать ПВО", – говорит эксперт.

К этому Селезнев добавляет: "Надеюсь, что министр обороны Украины привезет из Южной Кореи какие-нибудь хорошие известия — в той стране системы ПВО неплохие. Нам нужно увеличивать количество мобильных огневых групп. Это уже зависит от наших некоторых военных руководителей. Когда начали забирать персонал из этих групп в штурмовики — это глупость. Там у нас происходит усиление, а здесь что? Мобильные огневые группы должны работать, их количество должно увеличиваться. Чем больше у нас будет возможностей уничтожения вражеских БПЛА, тем лучше. Тем более, работа мобильных огневых групп — это история, которая кратно дешевле, чем использование ракет современных комплексов".

По оценкам Селезнева, наличие большого количества мобильных огневых групп и большой процент сбитых дронов не заставит врага прекратить такие атаки. Это может только защитить украинские города.

"Но разрушение вражеских промышленных мощностей — это выход из ситуации. Вспомним, после того, как произошел прилет по общежитию в специальной экономической зоне Алабуга, они там немного "хвост поджали". После уничтожения склада с "Шахедами" где-то на Кубани количество атак уменьшилось.То есть надо работать по их производству. Для этого нам нужны ракеты, способные преодолеть расстояния более 300 км".

Киев и область под прицелом

Об атаках на столичный регион Владислав Селезнев говорит следующее: "Боевая работа обычно направляется по объектам, которые являются определяющими в системе обороны. Речь идет о командных пунктах, пунктах управления и связи, объектах инфраструктуры. Почему Киев? Здесь Офис президента, Верховная Рада, Кабмин, министерство обороны, другие ведомства, дипломатические учреждения стран мира".

По словам эксперта, в случае продавления системы ПВО над Киевом враг рассчитывает на создание атмосферы уныния, хаоса, своего рода давления.

"Путин не отказывается от своих ультимативных требований. Он требует капитуляции Украины. Для того, чтобы эти требования были подтверждены соответствующими аргументами, он давит на Киев. Дроновые и ракетные атаки продолжатся. Нет никаких иллюзий. Враг будет искать любую возможность, чтобы нанести как можно больше ущерба. Тем более, сейчас мы уязвимы. Отопительный сезон, нагрузка на наши энергетические сети колоссальная. По мнению Путина, Украина будет больше склонна к решениям, если мы будем сидеть в темноте. Поэтому враг будет нас "кошмарить" в то время, когда мы будем наиболее уязвимыми", — говорит Селезнев.

Тут маленький ребенок спал...РФ атаковала Сумы Шахедами со шрапнелью

Ранее сообщалось о том, что ночью РФ ударила ракетами и рекордным количеством дронов.

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