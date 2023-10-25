"В 7 утра плачет и кричит, что она мать": история старейшей роженицы Украины набирает новые обороты

78-летняя Валентина Подвербная отказалась обнародовать подробности того, как будет действовать в деле дочери.

Старейшая роженица Украины, черниговчанка Валентина Подвербная, скорее всего, не согласится с тем, что суд отобрал у нее единственную 12-летнюю дочь Анну и обжалует это недавнее решение.

Такое мнение в комментарии для ТСН.ua высказал адвокат Подвербной Андрей Котенок.

"Мы еще не получили полного решения суда. В суде была объявлена результативная часть. Когда ознакомимся с полным решением – решим", — рассказал Андрей Котенок.

На уточняющий вопрос о том, настроена ли Валентина Подвербная на то, чтобы дочь была с ней, адвокат ответил следующее: " Настроена, хочет. Переживает".

К этому адвокат добавил, что пенсионерке разрешают посещать дочь в реабилитационном центре, где в течение нескольких месяцев находится последняя.

"Свидания там не ограничены", — уточнил защитник и добавил, что юридически Валентина Подвербная не лишена родительских прав, но дочь по решению суда первой инстанции у нее отобрана.

Сама Подвербная в комментарии для ТСН.ua сообщила, что ее решение – это тайна.

На вопрос о том, действительно ли она настроена возвращать дочь и будет подавать апелляцию, Подвербная ответила так: "Это наша тайна".

В реабилитационном центре, где находится дочь Подвербной, от расширенных комментариев относительно этого ребенка воздержались.

"Ребенок должен быть здесь защищен", — аргументировала свою позицию директор реабилитационного центра Елена Лукашенко.

"Повторяет, что она – мать"

В свою очередь, одна из соседок Валентины Подвербной в комментарии для ТСН.ua рассказала, что поведение женщины значительно изменилось после того, как соцслужбы изъяли у нее дочь.

"Она очень странно ведет себя. Если ты вместе с ней заходишь в подъезд, то Валентина может долго на тебя смотреть и при этом ничего не говорить. Удивляет то, что хоть дочки в квартире нет, но крики в их квартире не прекратились. В семь часов утра слышны звуки, похожие на визг, плач, а потом можно услышать несколько раз такие слова: "Я — мать, я — мать", — утверждает соседка Подвербной.

Скандал вокруг семьи Подвербных: что известно

Об Анне Подвербной и ее матери стало известно в феврале 2011-го. Валентина Подвербная родила дочь в возрасте 65 лет путем искусственного оплодотворения.

Весной 2023 года, когда Анне Подвербной было полных 12 лет, разгорелся громкий скандал. В апреле девочка опубликовала в соцсетях ряд сообщений, в которых сообщила о том, что ее мать, 78-летняя Валентина Подвербная, якобы издевается над ней – царапает, оскорбляет, не позволяет выполнять элементарные гигиенические процедуры, рвет одежду, не позволяет мыть унитаз.

После публикации этих постов в квартиру Подвербных приехали правоохранители, психологи, соцслужбы. Ребенок был изъят и направлен в больницу для обследования, а затем переведен в реабилитационный центр в Черниговской области.

Недавно, 20 октября, Новозаводской районный суд Чернигова принял решение отобрать 12-летнюю дочь у Подвербной.

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