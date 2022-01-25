В аэропорту Стамбула из-за снегопадов оказались заблокированными и украинцы: люди спят на полу и без еды

В аэропорту Стамбула из-за снегопадов оказались заблокированными и украинцы: люди спят на полу и без еды

Власти просят стамбульцев не выходить на улицу, студенты и некоторые государственные служащие получают внеплановые выходные.

Стамбул парализован – из-за мощного снегопада жизнь в турецком мегаполисе остановилась. Власти советуют горожанам оставаться дома, на улицах усиленно работают коммунальщики. Из-за метелей по всей стране в помощи спасателей нуждались четыре с половиной тысячи человек. А в аэропорту "Стамбул" застряли пассажиры – в частности, и украинцы – дневные и вечерние рейсы в киевский аэропорт "Борисполь" отменены.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

16-миллионный мегаполис замер – засыпанный снегом Стамбул ждет, пока по улицам снова можно будет передвигаться. Этой ночью на заснеженных дорогах застряли десятки автомобилей. Выбор у водителей был непростой – бросать свой транспорт или мерзнуть, ожидая спасателей. Кое-где насыпало до 80 сантиметров снега, и сугробы стали опасными. Камера автобуса зафиксировала, как пассажирке удалось войти в салон за секунду до того, как рядом упала снежная глыба.

Власти просят стамбульцев не выходить на улицу, студенты и некоторые государственные служащие получают внеплановые выходные. На улицах активно работают коммунальщики. Однако в городе перебои с паромным и авиационным сообщением.

Ущерб непогода натворила на крупнейшем аэродроме Европы – от снега пострадала крыша технического здания. Международный аэропорт "Стамбул" пытается возобновить работу и выпустить хотя бы часть рейсов. Не вылетают отсюда со вчерашнего дня. Сотни пассажиров застряли на аэродроме.

"Мы застряли на аэродроме накануне. Мы призываем чиновников найти решение – нам приходится спать на полу", – говорят пассажиры.

Среди тех, кто не мог вылететь, есть и украинцы, которым приходится ждать рейсов домой. Наши соотечественники жалуются на условия на аэродроме.

"Люди не могут взять себе ни гостиницу, ни еду. Когда подходишь к стойке регистрации, они начинают отправлять нас то к одной стойке, то к другой. Очень много полиции здесь, потому что люди протестуют", – отмечает пассажир Анастасия.

Новости мира: мощный снегопад парализовал Стамбул

"С одной стороны говорят – еда в ресторанах, едите бесплатно. С другой стороны – тот ваучер на еду получить не можешь, потому что должен отстоять очередь. Потом говорят, Интернет 24 свободно, сообщите родным, но ничего подобного", – уверяет пассажир отмененного рейса.

Расписание аэропорта "Стамбул" для наших соотечественников неутешительное – все рейсы в Киев до завтра в нем отменены. Возобновят ли полеты в среду, под вопросом. Потому что сегодня вечером ожидают еще более мощный снегопад.

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