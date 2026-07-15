В аэропорту Варшавы украинку заставили раздеваться на паспортном контроле: детали скандала

На днях в главном аэропорту Польши с украинкой произошел случай, повлекший за собой волну возмущений / © ТСН

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На днях после ряда скандалов с украинцами в Польше стало известно о новом вопиющем случае, который произошел в этой стране — на этот раз в главном аэропорту.

ТСН.ua узнал новые подробности этой истории.

Как рассказала на своей странице в соцсети дизайнер и художница-постановщица Анастасия Снисаренко-Ержиковская, унизительная ситуация произошла с ее дочерью в аэропорту Шопена в Варшаве.

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«На паспортном контроле раздевать молодую девушку, оставив на ней из одежды бюстгальтер и шорты? Не в отдельной комнате, а прямо в общем зале? Это не нарушение прав человека? Не унижение ли это женщины? Это произошло в Варшаве, в аэропорту Шопена с нашей дочерью. Мы не можем остаться в стороне и хотя бы не рассказать об этом унижении!» — написала художница.

И добавила: «Так те, кто так горячо защищает действия некоторых политиков и критикует действия наших, просто живите в реальном мире, а не выдуманном вами же самими!».

На ее пост отреагировали десятки пользователей соцсетей, которые выразили свою поддержку и призвали официально пожаловаться в польские органы власти и отметить, что произошло нарушение прав человека. Кроме того, некоторые из пользователей отметили, что в последнее время выбирают уже не аэропорты Польши, а, например, Молдовы.

Непосредственно в комментарии для ТСН.ua Анастасия Снисаренко-Ержиковская добавила следующее: «Дочка растерялась, начала плакать».

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По ее словам, таким образом польские специалисты мотивировали проведение обыска, прямо в очереди.

Ее дочь, актриса театра, от комментариев отказалась, но дала понять, что она изначально не собиралась публично рассказывать об этом случае.

Украинцы в Польше: эксперт назвал сценарии

Украинский политолог Максим Несвитайлов, который анализирует в том числе и польско-украинские отношения, в комментарии для ТСН.ua высказал мнение о том, что аналогичные ситуации с украинцами — «еще не пик».

«Я считаю, что, к сожалению, это еще не пик. Это признают и сами поляки. Спикер Сейма сказал, что охота на украинцев в Польше продолжается, сказал о том, что страна действительно двигается в каком-то не том направлении. Он сказал, что у этого есть конкретные имена, вспоминал ситуацию в автобусе, где напали на украинских девочек, и про другую ситуацию с избиением подростка», — говорит Максим Несвитайлов.

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К этому он добавил такое собственное мнение: «Ряд польских политиков решили оседлать эту тематику. Украина не молчит на этот счет, реагирует. Сложно сказать о том, как можно выйти из этого достаточно быстро, поскольку поляки настроены на эскалацию. Обсуждается то, что из польских образовательных учреждений будет убираться украинский компонент. Сейчас в Польше правыми силами активно продвигается «антибандеровская расписка» о лояльности — то есть продвигается то, что украинцы должны подписывать такой документ для того, чтобы осудить деятельность ОУН-УПА, чтобы признавать волынскую трагедию геноцидом, совершенным украинскими националистами, продвигается идея отказа от героизации Степана Бандеры, Романа Шухевича. В целом то, что делают сейчас в Польше, указывает, к сожалению, исключительно на то, что ситуация еще не достигла пика».

По мнению Несвитайлова, путешествующим через Польшу украинцам, возможно, стоит рассмотреть для своих поездок другие маршруты.

На вопрос о том, что именно может стать пиком, политолог ответил так: «Мне бы не хотелось представлять, что это вообще может случиться. Честно говоря, я надеюсь, что произойдет деэскалация. Для этого достаточно, чтобы Польша перестала добавлять моменты эскалации. Но я не исключаю, что могут произойти массовые конфликты — украинцев в Польше сейчас много. Больнее всего такая конфронтация может нанести удар по стратегическому сотрудничеству. Польша и Украина заинтересованы в том, чтобы сотрудничать, строить альянс безопасности».

По мнению Несвитайлова, в восстановлении дружеских отношений между странами посредником могла бы стать, например, католическая церковь.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что не так в отношении поляков к Украине. Украинцы в Польше считают, что отношение поляков изменилось — эксперт назвал ключевые сценарии.

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