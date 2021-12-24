В Афганистане талибы запретили лечить женщин без сопровождения мужчины

В стране неуклонно увеличивается оборот наркоторговли.

Лечить женщину без сопровождения мужчины – безнравственно, решили талибы, что в конце лета захватили власть в Афганистане.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

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Раньше женщины могли приходить в больницу вместе с родственниками. Отныне от врачей требуют не пускать пациенток, обратившихся за помощью без ведома мужчины в больницу. С лета в стране закрыли около половины средств массовой информации, такую статистику обнародовала организация "Репортеры без границ", шесть с половиной тысяч журналистов остались без работы.

Однако неуклонно сдесь увеличивается оборот наркоторговли. Помимо привычного для региона героина, Афганистан теперь массово производит метамфетамин. Из Афганистана наркотик доставляют в Пакистан и Иран, оттуда — развозят по всему миру, в частности — в Европу.

"К сожалению, перспективы здесь плохие. Каждый день я теряю надежду. Потому что экономическое и политическое положение в Афганистане ухудшается чуть ли не каждый день", — говорят местные жители.

Новости мира: талибы запретили женщинам лечиться без сопровождения мужчины

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