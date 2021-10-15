В афганском Кандагаре произошел взрыв в мечети: погибли более 30 человек

В афганском Кандагаре произошел взрыв в мечети: погибли более 30 человек

Свидетели слышали сразу три взрыва.

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт. По крайней мере 32 человека погибли, еще 45 получили ранения после того, как сработала взрывчатка в самой большой шиитской мечети города Биби Фатима.

Об этом говорится 15 октября в ТСН.14.00.

BREAKING — Suicide bombing targeted a Shia mosque in southern Kandahar province of Afghanistan, during Friday prayers, killing & injuring numerous civilians. This is second attack against Shia in one week. Last Friday, similar attack targeted a Shia mosque in Kunduz. #Afghanistan pic.twitter.com/JszaFlQ0XR — Habib Khan (@HabibKhanT) October 15, 2021

Свидетели слышали сразу три взрыва: один у главных дверей, другой — в здании, где паломники мылись перед молитвой, еще один ближе к краю сооружения с южной стороны. Близлежащие больницы переполнены пациентами, там прогнозируют: количество жертв в ближайшее время может возрасти. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Новости мира: в афганском городе Кандагар в мечети произошел теракт

Представитель МВД "Талибана" Кари Саид Хосте сообщил в Твиттере, что на место теракта прибыл спецназ, проводится расследование.

Ранее стало известно, о чем договорились США и талибы.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану" "необходимо заслужить" международную поддержку.

Напомним

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