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В афганском Кандагаре произошел взрыв в мечети: погибли более 30 человек

В афганском Кандагаре произошел взрыв в мечети: погибли более 30 человек

AFP

Свидетели слышали сразу три взрыва.

В мечети афганского города Кандагар во время пятничной молитвы произошел теракт. По крайней мере 32 человека погибли, еще 45 получили ранения после того, как сработала взрывчатка в самой большой шиитской мечети города Биби Фатима.

Об этом говорится 15 октября в ТСН.14.00.

Свидетели слышали сразу три взрыва: один у главных дверей, другой — в здании, где паломники мылись перед молитвой, еще один ближе к краю сооружения с южной стороны. Близлежащие больницы переполнены пациентами, там прогнозируют: количество жертв в ближайшее время может возрасти. Ответственность за теракт пока никто на себя не взял.

Новости мира: в афганском городе Кандагар в мечети произошел теракт

Новости мира: в афганском городе Кандагар в мечети произошел теракт

Представитель МВД "Талибана" Кари Саид Хосте сообщил в Твиттере, что на место теракта прибыл спецназ, проводится расследование.

Ранее стало известно, о чем договорились США и талибы.

Также госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что "Талибану"  "необходимо заслужить" международную поддержку.

Напомним

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