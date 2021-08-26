В антирекламе Украины заинтересованы многие страны и бизнес, потому что здесь есть дешевая рабочая сила, — Зеленский

В антирекламе Украины заинтересованы многие страны и бизнес, потому что здесь есть дешевая рабочая сила, — Зеленский

Президент считает, что результат Украины по инвестиционной привлекательности лучше, чем в некоторых странах Европы.

В антирекламе Украины заинтересованы многие страны и иностранные компаний, потому что здесь есть дешевая рабочая сила. Однако в Украина является инвестиционно привлекательным государством.

Об этом Владимир Зеленский сказал 26 августа в эфире ток-шоу "Право на власть" на телеканале 1+1.

"Без порядка совершенно невозможно. Мы должны показать безопасную жизнь людям. На улицах — освещение. Чтобы люди не страдали из-за проблем комфортной жизни. То есть безопасность. Безопасность, суды. Я вижу, что сейчас в правоохранительной системе идет момент очистки. Мы близки к классному результату. Я считаю, что у нас результат уже лучше, чем в некоторых европейских государствах. Относительно инвестиций — мы очень привлекательны", — сказал президент Украины.

Владимир Зеленский отметил, что миру нужно показать, что Украина делает все возможные шаги, чтобы сюда пришли инвестиции.

"Из-за разной антирекламе Украины, и в этому заинтересованы многие страны, много иностранного бизнеса, чтобы мы не выходили, потому что мы здесь очень "дешевые" люди. Наши айтишники — они сырье делают и прекрасно, пусть они не будут отдельными субъектами. Все это геополитика, бизнес политика. Но вся эта привлекательность у нас, из-за антирекламу инвестиционную, она упала. И сегодня не потому, что мы говорим — классно прошли дни Независимости, а то что 46 стран показали им. Таких шагов должно быть много, тогда инвестиции будут приходить", — подчеркнул президент.

Напомним, Зеленский прокомментировал свою речь на День Независимости.

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