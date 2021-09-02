В Аргентине кит купался с отдыхающей, а тунцы в Хорватии устроили редкую охоту

В Аргентине кит купался с отдыхающей, а тунцы в Хорватии устроили редкую охоту

Морские приключения попали на камеры.

В Аргентине с отдыхающей в море решил поиграть кит.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Редкие кадры удалось заснять сверху. Женщина находилась на доске для плавания, когда к ней подплыло гигантское млекопитающее и начало играть, слегка толкая доску плавником.

Зоологи говорят, сейчас сезон миграции китов, и они нередко оказываются у берега. Впрочем, подплывать к ним близко людям не рекомендуют.

Новости мира: в Хорватии отдыхающие увидели, как над водой прыгала стая голубых тунцов

А вот в Хорватии отдыхающие стали свидетелями другого редкого явления. Над водой у побережья прыгала целая стая огромных голубых тунцов. Пораженные люди снимали это на телефоны.

А эксперты теперь пытаются понять, почему тунцы устроили охоту так близко от берега.

Напомним:

На Кинбурнской косе в Николаевской области дельфин устроил шоу для отдыхающих на пляже.

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