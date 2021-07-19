В аварии с 11 пассажирами на Волыне пострадали шесть детей: по меньшей мере один мальчик в критическом состоянии

Большинство пострадавших госпитализировали в Гороховскую районную больницу.

Трое погибли, еще девять в больнице — таковы последствия аварии на Волыни. Водитель умудрился посадить в легковушку 11 пассажиров, среди них семеро детей, все они госпитализированы.

Об этом с места трагедии сообщает корреспондент ТСН Анна Махно.

В Волынской областной детской больнице в реанимации спасают жизни потерпевшего 7-летнего мальчика. По информации ТСН, у школьника после аварии многочисленные ушибы и переломы. Сейчас он он в тяжелом, но стабильном состоянии. Под реанимацией люди, которые пришли сдавать ему кровь. «Выставили в «Фейсбуке», что мальчику надо четвертая минус группа крови, поскольку я носитель такой крови, решила помочь», — говорит женщина.

Всего в аварии пострадали трое взрослых и шестеро детей. А погибших трое — 30-летний водитель, на 5 лет старше его пассажирка — они погибли на месте. Также несмотря на реанимационные мероприятия не удалось спасти 4-летнюю девочку.

Водитель взял в салон сразу одиннадцать пассажиров, почему-то не справился с управлением и на скорости въехал в дерево. Как оказалось, машина возвращалась с озера. «Полиция установила, что возвращались они с отдыха перед началом бури, поэтому водитель хотел забрать как можно больше людей, чтобы никто не пострадал в результате бури», — рассказали в полиции.

Большинство пострадавших госпитализировали в Гороховскую районную больницу.

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