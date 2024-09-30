В Австрии на выборах победила ультраправая партия, которая поддерживает Россию: что это значит для Украины

Антимигрантская и дружественная к России партия получила рекордные 29 процентов голосов по предварительным результатам.

На выборах в Австрии впервые победили ультраправые.

Лидирует по предварительным результатам «Австрийская партия свободы». Она опирается на нацистскую идеологию и основана бывшими членами СС и нацистскими ветеранами. Партия выступает за ограничение мигрантской политики и за дружбу с Россией. Теперь «Партия свободы» может войти в коалиционное правительство, однако шансы занять высший пост канцлера страны у ее лидера небольшие.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Натальи Фибриг.

Впервые в послевоенную историю страны ультраправая "Партия свободы" одержала победу на общенациональных выборах. Антимигрантская и дружественная к России партия получила рекордные 29 процентов голосов по предварительным результатам. Это почти вдвое больше, чем на прошлых выборах.

Правоцентристская "Австрийская народная партия", которая сейчас возглавляет правительство, получила 26% голосов и понесла рекордные потери. Потеряли голоса также "Зеленые" с результатом 8 процентов, социал-демократы с рекордно низким для них уровнем в 21 процент, и немного улучшила показатели "Либеральная партия" до 9 процентов голосов.

"Сегодняшние результаты не могли быть яснее", - заявил Герберт Кикл, лидер и главный идеолог „Партии свободы“.

Он хочет возглавить правительство и стать фольксканцлером, или «народным канцлером» - именно так когда-то называл себя Адольф Гитлер. "Партия свободы" основана в 1950-х годах бывшими членами СС и нацистскими ветеранами. Сейчас они пытается преуменьшить свое нацистское прошлое и стремится изобразить себя как антиистеблишмент и альтернативу мейнстримным политическим силам.

В Австрии побеждает пророссийская партия

"Партия свободы" шла на выборы с пропагандой „крепости Австрии“ и выдворением людей неевропейского происхождения, которые не смогли интегрироваться. Там верят в теорию, что в Европе происходит спланированная замена коренного белого населения небелыми мигрантами. Кикл хочет снять антироссийские санкции и развивать экономическое и энергетическое партнерство с Россией, Украине предлагают мирные переговоры с Россией, отказ от НАТО и собственных территорий, а себя лидеры демонстрируют как голуби мира.

Еще пять лет назад эта партия оскандалилась во время так называемого Ибицагейта, когда распространили видео, на котором тогдашний вице-канцлер от этой партии Штрахе соглашался на продвижение российских интересов в обмен на российские деньги.

После объявления предварительных результатов выборов у здания австрийского парламента состоялся спонтанный протест. Люди выкрикивали - нацисты, вон из парламента. По конституции Австрии решение по правительственным кандидатурам принимает Александр Ван дер Беллен, бывший лидер "Зеленых". Он вряд ли выдвинет Кикля на должность канцлера. Однако игнорировать сильные результаты "Партии свободы" будет трудно, поэтому велика вероятность, что они таки зайдут в правительство. Процесс формирования правительственной коалиции займет в Австрии следующие месяцы. Для Европы и для Украины это означает, что популистские антимигрантские и пророссийские силы продолжают набирать высоту и правительств вроде премьера Венгрии Виктора Орбана в Европе может становиться больше.

На выборах в Австрии впервые победили сторонники России! На что они способны?

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