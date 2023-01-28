В Бахмуте осталась бригада ГСЧСников, тушащих пожары от прилетов и спасающих местных из-под завалов

В окруженном огнем войны Бахмути отряд ГСЧСовцов до сих пор гасит пожары, разбирает завалы и вытаскивает из-под них людей. Несмотря на обстрелы и разрушения, эти люди остаются на своих рабочих местах уже 11 месяцев подряд и выезжают на вызовы, казалось уже туда, куда могут пробраться только армейцы, говорится в ТСН.

Юрий, Никита и Александр – местные, они остаются на дежурстве в родном Бахмуте. Их единственная железная лошадь – пожарная машина, уже немного истерзанная прилетом снаряда. "Прилетело в фасад и осколками разбило стекло", — показывают спасатели.

С ними работает пес, которого зовут просто — "Овчарка". Они единственные остались в Бахмуте и тушат пожары после прилетов, а еще разбирают завалы после попаданий русской артиллерии и извлекают из-под них людей. “Остались еще местные, очень устойчивые, закаленные. Трудно работать”, — говорит начальник отряда ГСЧС Юрий Галич.

Подразделение этих ребят спасло и стариков, травмированных осколками российского снаряда, их снимок, сделанный фотокорреспондентом из Нидерландов Энди Ван Васель, облетел мир. Фото в первые секунды после публикации разлетелось в соцсетях. Об этом снимке написала даже супруга президента Украины Елена Зеленская, в своем "Твиттере": «Ракета уничтожила дом этой пары. Это унесло их счастливое беззаботное будущее. Но есть то, что Россия не смогла у них унести. Друг друга».

Своим спасением, а затем и жизнью эта пожилая пара обязана именно местным ГСЧСникам. “Сильных разрушений не было, завалов не было. Осколочные ранения – были повреждены лицо, руки. Без пожара там, без горения было”, – вспоминают спасатели.

В городе, где не умолкают взрывы, ребята по звуку уже определяют, что и куда летит. "Это прилет. Это для нас уже привычно. Это район или Захмутки или Опитного. Где-то там. Это еще далековато. Если быстро выход и прилет – это танк работает. 150 от 200 калибра можно отличить. РСЗО также”, — просто во время интервью говорят ребята об обстрелах, к которым они как будто уже не обращают внимания.

11 месяцев войны, как их дежурство превратилось в один сплошной рабочий день. Их семьи далеко, дома повреждены обстрелами, а место работы – новый дом. Они не уехали, говорят, приказа нет и желания покидать родной город тоже. “Помогать нужно. Мы также большой надеждой для местных. Если ГСЧСники здесь, значит это как представители власти. Значит, государство не бросило. И заботится и делает все, чтобы защитить», – говорят спасатели.

Пожарная часть стала "Пунктом незламности", куда приходят люди, чтобы взять техническую воду и какую-то пищу, сюда съезжаются волонтеры. "Это наш дом и мы пытаемся, хоть что-то спасти", — говорят в ГСЧС.

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