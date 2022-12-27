В Бахмуте россияне используют военнопленных, чтобы подобраться к украинским позициям

Оккупанты пытаются наступать на Бахмут, чтобы улучшить свое тактическое положение – разрезать наш фронт. Но им это не удается, своими жизнями украинские воины сдерживают нашествие, говорится в ТСН.

Артиллерийская канонада стоит над городом, свист снарядов и взрывы эхом и осколками отражаются от стен многоэтажек и частных подворий. «Труднее всего видеть, что здесь происходит, как они все уничтожают, вообще выжигают. Не только бьют по нам – это понятно, а бьют также по мирным, сами видите – все разрушено”, — говорят бойцы, которые здесь держат фронт.

Оккупанты днем и ночью по несколько раз в сутки штурмуют наших защитников. Человеческие массы оккупантов растворяются в донецкой земле. Первый эшелон вагнеровцы и мобилизованы, второй – регулярная армия – так каждый раз, волна за волной. “У них проблем с людьми нет, сколько им нужно, столько отправляют. Надо на 8 часов 300 человек – отправили, разбили их, размотали. На 7 утра нужно 200 человек, еще собрали 200. Они как звери, у них выхода нет, или идут вперед и преуспевают, если выбивают, если не имеют, то убегают и их тогда их "загранотряды", — рассказывают военные.

Как только наши дроны замечают движение у врага в посадках, в дело вступают минометчики. Пороховые заряды на мини, капсуле забиты, мина в ствол. "Мотивированные на 12 баллов, мы же понимаем, что на своей земле, нам некуда отступать, будем до последнего оборонять", — убеждают бойцы.

Сколько в день выстреливают мин, ребята даже не считают. Главное попасть в цель и прикрыть нашу пехоту. Война вокруг Бахмута – это война буквально за квадратные метры. Война уловок и новых тактик. “В день мобилизованные, ночью вагнеровцы. У них есть ночные приборы, у них много таких, они даже берут наших пленных пускают вперед. Выходит, идет наш чувак с поднятыми руками. Говорит, что из какой-то бригады, а за ним идет три человека. Такой тактикой выстреливают”, – рассказывают бойцы.

Без электричества, воды и тепла в прифронтовом месте остаются люди – женщины, дети и пожилые люди. Поэтому даже, когда оккупанты город разносят вдребезги, на улицах где-то можно встретить отчаяних.

Российские оккупанты не слишком выбирают целые стреляя по городу – многоэтажки, детские садики и стадионы – все уничтожено. В воздухе стойкий запах пороха и угара. Город, который оккупанты планировали захватить еще летом, стоит под украинским флагом — уничтожен, но не покорен.

Читайте также:

Генерал украинской армии – об угрозе наступления из Беларуси: "Хотят создать предпосылки для войны"

Путину нравится убивать: может ли он закрыть границы и официально объявить войну – ответ эксперта

Почему США и союзники не спешат предоставлять наступательное оружие Украине: объяснение Жданова