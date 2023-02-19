В Бахмуте уже с верхних этажей домов видны передовые позиции россиян, но в городе до сих пор работает базар

Россияне любой ценой пытаются взять город. Регулярная армия, а также наемники, тактикой "пушечного мяса" проводят штурм за штурмом. Стрелковые огневые контакты в 20-50 метров, а то и еще ближе здесь уже стали обыденностью. Кроме того, враг, в привычной для себя манере, артиллерией и танками ежечасно разбирает жилые кварталы города на кирпичи, говорится в ТСН.

Защитники Бахмута держат оборону города практически более полукруга, бои идут на севере, на востоке, на юге и на юго-западе. Плотность русского огня здесь такова, что максимум, когда не слышно разрывов тяжелых "Калибров", это секунд 30-40. Враг подошел настолько близко, что с верхних этажей домов уже видны передовые позиции русских войск. “Они волнами-волнами, когда насыпим им, они немного затихают, а потом снова. Тихо не бывает, постоянно хлопают, разве что, часы с четырех утра до шести, и то где-то постреливает, тихо здесь не бывает почти никогда”, — говорят военные.

Сейчас просто пройтись по улице в Бахмуте – значит сыграть в жмурки со смертью. "Что слева стреляют, что справа стреляют, кругом стреляют. Уже знаешь, из чего стреляют, куда стреляют, откуда стреляют”, — говорит местный мужчина.

В городе до сих пор остаются несколько тысяч гражданских, больше всего их можно встретить в местных "Пунктах незламности". “Пробрался, переправу обстреливают, я из-за Бахмутки очень напряженно. Там капец, там рушатся без разбора, сидим как мыши”, — рассказывают присутствующие в пункте.

Просто дойти сюда целым и невредимым, это уже большая удача. Чаще люди приходят, чтобы зарядить гаджеты. Кроме этого, здесь можно поесть горячую пищу. Угоститься кофе, чаем, сладостями. Посмотреть новости — по телевидению или просто пообщаться.

Часто люди обращаются за лекарствами, а бывает, что приходят – раненые. “У него шею осколком разрезало, рваная рана шеи была. Наложили повязку и отправили в Константиновку. Вчера женщина приходила, палец оторвало, мы наложили повязку, дальше обезболивающее, вызвали медиков, тоже отвезли в Константиновку”, — рассказывают работники.

В Бахмуте есть еще одна точка несокрушимости – местный базарчик, Россияне сожгли все магазины, но есть еще несколько прилавков. “Военные дали мне броник, чтобы меня не прострелили. Нас уже "Градом" накрыло, не раз, машину разбило, 2 магазина сгорело у меня, дом тоже, 14 бутиков сгорело, но я здесь, я в Бахмуте”, — говорит местная предпринимательница Олеся.

В Бахмуте смерть или увечья от случайного снаряда стали жутким обыденностью, но люди находят причины оставаться, среди таких — вера в украинских военных. “Мы его любим, мы его отстроим, мы будем с нуля строить его, понимаете, по кирпичику, ну мы его отстраиваем, люди вернутся, я знаю, что будет все хорошо! Украина победит”, – говорят местные.

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