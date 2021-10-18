"В Беларуси не учат ни в школах, ни в вузах": как во Львове белорусы изучают украинский и родной языки

"В Беларуси не учат ни в школах, ни в вузах": как во Львове белорусы изучают украинский и родной языки

Белорусы утверждают, что нужно знать язык страны, в которой живешь.

Родной язык для белорусов. Во Львове Белорусский кризисный центр открыл школу, где беженцы из соседней страны изучают то, о чем на родине и не мечтали. Нынешние ученики — только те люди, которые вынужденно покинули Беларусь из-за репрессий и угрозу для жизни.

Об этом 18 октября говорится в сюжете ТСН.12:00.

С приветствия белорусским языком начинается урок в классе, где за партами только взрослые. Все они — белорусы, которые бежали от режима Лукашенко.

"Я во Львове с конца апреля, из Беларуси еще раньше вылетел, я не могу сказать подробно, какие обстоятельства были у меня, что заставили уехать, но могу сказать, что это очень опасно", — говорит гражданин Беларуси Константин.

Кости — 27 лет, он IT-специалист. Свою фамилию не называет, почему уехал из Беларуси — не уточняет, опасаясь за родных, которые там остались. За полгода в Украине парень самостоятельно выучил украинский, а теперь в школе улучшает знания, в частности грамматику.

Новости Украины: во Львове белорусы изучают украинский и белорусский языки

"Если ты едешь в другую страну, ты учить язык этого народа нации, где ты будешь жить", — говорит гражданин Беларуси Константин.

Украинский преподает львовский журналист и волонтер, а вот белорусской учат сами белорусы . Пан Олесь — доцент, на родине был руководителем общества Белорусской школы.

"Пришлось все бросить и искать убежища на украинской земле. Общество Белорусской школы обвиняется в протестах 2020-2021 лет", — говорит гражданин Беларуси Олесь Лозко.

Чуть больше, чем через год после местных выборов, из Беларуси в Украину из-за преследований бежали несколько тысяч человек. И здесь многие из них начали учить родной язык. Ведь в Беларуси белорусского не учат ни в школах, ни в вузах. Его вытеснил из употребление русский.

"Когда подходишь к банкомату, то выбор языка — русский, английский, белорусский. Так кнопка, где русский -"отполирована", а белорусский, как новая, никто не пользовался. Язык живет, пока есть носители", — говорит гражданин Беларуси Алексей Шкурдюк.

Эти языковые занятия посещает около двадцати человек. Уроки бесплатные. Их проводят раз в неделю.

"Все пробилоруськие и белорусскоязычные были названы пятой колонной и в большинстве вынуждены были уехать. Когда вы приезжаете в другую страну, вы должны знать ее историю", — говорит руководитель Белорусского кризисного центра во Львове Алексей Франкцкевич.

Во Львове сейчас по официальным данным живет более шести сотен белорусов. И такие встречи, говорят, помогают им поддерживать друг друга.

Напомним, Польше бывшего пограничника заподозрили в сотрудничестве с белорусским КГБ.

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