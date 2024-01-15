В Бельгии изучают украинский: иностранцы рассказали, почему этот язык популярен

Украинский язык начали изучать в Бельгии. Студенты в городке Льеж на территории огромной "языковой" альма-матери теперь могут учить украинский язык.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки "Радио Свобода" Зоряны Степаненко для ТСН.

В бельгийском городке Льеж на территории огромной "языковой" альма-матер преподают с десяток языков. От английского и немецкого, привычных в Европе, до более экзотических - арабского, китайского, русского.

Отныне в этом языковом институте можно изучать также и украинский и такие курсы являются востребованными.

Бельгийцам сложно с украинским, поскольку наш язык кириллический. Его здесь преподает Виталий, который уже 20 лет живет в Бельгии. Виталий - профессиональный учитель и преподавал в Украине именно украинский. Теперь учит своему языку с нуля иностранцев по просьбе администрации заведения, которая столкнулась с большим спросом на этот язык.

Курсы украинского в Бельгии

"Сюда приехало немало ваших сограждан - как беженцы. С ними контактируют местные. Например, социальные работники или представители центров занятости, или просто обычные люди. Они заинтересованы в том, чтобы приветствовать людей здесь на их языке! И это важно - беженцы не знают французского", - говорит Вероник Мюллер, директор языкового института в Льеже

Проект, учитывая его актуальность, согласилась финансировать местная власть. В сентябре набрали две группы студентов по полтора десятка каждая.

"Когда была война в Сирии - там, 2012 или какой год, - очень большой интерес вырос к арабскому языку. Они надеялись на этот феномен, потому что слышать же Зеленского без перевода на бельгийском телевидении каждый день, людям интересно, что это за язык", - говорит Виталий Еремица, преподаватель украинского языка.

Мотивация зачем знать украинский - разная. Как и возраст студентов, а также их база.

"Мои родители – украинского происхождения. Я немного знаком с языком, но хочется больше, а возможности брать уроки не было", – говорит студент Симон.

"Семья моего любимого украиноязычная. Надеюсь, мне станет легче понимать их и говорить", — говорит студентка Алис.

"Я начал изучать украинский по любопытству, это совершенно новый язык", — говорит Тьери.

"Моя жена – украинка. Она свободно говорит по-французски. Но хочу с ней разделить и ее язык и культуру. А также поговорить как следует с ее семьей, которая остается в Украине", — объясняет Венсан.

Но большинство оказалось за партами все же из-за войны. Говорить с беженцами, утешать их и помогать. А еще узнать об Украине больше на языке оригинала.

"Я подумала, нужно выучить язык, чтобы сблизиться с людьми, которые проходят сквозь такой ужасный момент в своей жизни. Хотела бы познакомиться с их культурой поближе. И знакомлю их с нашим – я помогаю украинцы выучить наш язык – французский", — говорит Жаннет. .

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Напомним, Бельгия обещает продвигать вступление Украины в Евросоюз во время председательства в Совете ЕС в 2024 году.

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