В Бельгии в посылках с игрушками и консервами обнаружили наркотики на десятки миллионов евро

В этом году в Бельгии изъяли более 6 с половиной тонн наркотических веществ.
Бельгийская полиция провела рейд почтовыми отделениями и обнаружила наркотики на десятки миллионов евро – они были в детских игрушках и консервах.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Наркодельцы, как говорят правоохранители, становятся все более изобретательными, контрабанду пересылают под видом обычных посылок.
В этом году в Бельгии изъяли более 6 с половиной тонн наркотических веществ. Это втрое больше, чем в прошлом году.
Читайте также:
ДБР обнаружила дома у руководителя региональной таможни драгоценности и 200 тысяч долларов наличными
В Харькове трамвай сошел с рельсов и врезался в дерево: есть травмированные
Мужчина, ворвавшийся в школьную уборную во Львове, уже судим за развращение несовершеннолетних и выпущен под залог.