В Бельгии в посылках с игрушками и консервами обнаружили наркотики на десятки миллионов евро

В этом году в Бельгии изъяли более 6 с половиной тонн наркотических веществ.

Бельгийская полиция провела рейд почтовыми отделениями и обнаружила наркотики на десятки миллионов евро – они были в детских игрушках и консервах.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Наркодельцы, как говорят правоохранители, становятся все более изобретательными, контрабанду пересылают под видом обычных посылок.

В этом году в Бельгии изъяли более 6 с половиной тонн наркотических веществ. Это втрое больше, чем в прошлом году.

Бельгийская полиция обнаружила наркотики на десятки миллионов евро в почтовых отделениях | Новости мира

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