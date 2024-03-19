Бойцы легиона "Свобода России" призвали бежать из Белгорода, потому что есть угроза попасть под обстрел. И кто-то смекнул, что дело пахнет жареным, поэтому решил драпать из города.

"Выборы" в России прошли, а все остальное осталось прежним. Несмотря на шум местных в Сети и нервные угрозы от диктатора, Белгород, Воронеж и все приграничные районы продолжают принимать "подарки с неба". Неизвестные добрые дроны снова атаковали российские города и не безуспешно! Так сказать, деиндустриализация РФ идет по плану.

Куда ударили дроны на этот раз и как поживает Белгород "при Путине" – смотрите в эксклюзиве Артема Зябкина для TSN.UA.

Белгород снова был под атакой

Вечер 18 марта в Белгороде снова был зажигательный. Местные паблики как один вопили о громких взрывах над городом. И хотя минубийств РФ лгало о героической работе ПВО, всю правду скрыть не удалось. "Прилеты" все же были!

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По данным СМИ, "прилетело" в белгородский "Энергомаш ". Из того, что видно на видео, публикуемых работниками предприятия, разрушения там незначительные: пробита крыша, а имущество в одном из цехов иссечено обломками. Люди не пострадали, но переполох это подняло незаурядный.

Итак, что туда "прилетело"? В Министерстве обороны РФ хвастаются, что якобы сбили целых восемь воздушных целей. Так что, значит, это российская ПВО сама бомбит Белгород?

"В Белгороде в результате падения обломков повреждены кровли на территории двух промышленных помещений и выбиты окна в одном из зданий учреждения здравоохранения. Также поврежден легковой автомобиль".

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: В Белгороде и области срочная эвакуация! Вывезут 9 тысяч детей! Что там происходит?

Белгородцы бегут из города

А что делать, если местные уже и русский не понимают? Бойцы легиона "Свобода России" призвали убегать оттуда, потому что есть угроза попасть под обстрел. И кто-то смекнул, что дело пахнет жареным, и решил драпать из Белгорода.

Потом дошло это и до губернатора. 19 марта тот объявил об эвакуации 9000 человек из Белгорода и приграничных районов области. Речь идет прежде всего о детях.

Продолжило быть неспокойно в Белгороде и с самого утра 19 марта. Горит-пылает в пригороде. Что-то "прилетело" на парковку: пожгло россиянам "Лады" и повредило дома. В городских пабликах – вой! Телеграм-канал Baza заявляет, что в результате "прилета" пострадал подросток 14 лет. По состоянию на 11:00 обстрелы города продолжались.

"Ребенку оторвало часть руки в результате обстрела в Белгородской области. По данным "Базы", один из пострадавших – 14-летний мальчик из поселка Разумное. Во время взрыва ему оторвало кисть. Также он получил осколочные ранения. Кроме того, пострадали две женщины – они доставлены в больницу", – сообщили российские паблики.

Попадания в Белгороде 19 марта/Фото: Telegram

Добровольцы освобождают РФ

Ну что сказать, что посеял, то и пожнешь. В то же время, продолжается на Белгородщине и так называемая "ограниченная военная операция" российских добровольцев. Кремлевские военкоры подтверждают, что бои уже идут за приграничный поселок Козинка. Видео оттуда публикует РДК. Ребята явно настроены серьезно. Похоже, уже подбили даже танк.

Рашисты жалуются, что по ним бьет артиллерия в Грайвороне, где якобы скопилась Росгвардия, которая должна была приехать на помощь.

Бои с участием добровольцев РДК в Козинке Белгородской области/Скриншот с видео РДК

"Вся страна спокойно живет, а Белгород бомбят", "Почему нас не слышат?", "Москва ликует, пир во время чумы" и еще сотни сообщений от белгородцев заполонили российскую Сеть, и это даже переросло в некий флешмоб. Некоторые даже пишут стихи о том, как страдает Белгород. Как же при Путине Белгород похорошел!

Взрывы в Крыму

Громко было и в оккупированном Крыму. 18 марта СМИ сообщали о взрывах в самом центре Севастополя, близ набережной. Как пишет проукраинский телеграм-канал "Крымский ветер", так Украина поздравила рашистов с 10-летием так называемого референдума в Крыму. В небе снова было слышно громкие "хлопки".

А еще рашисты жалуются, что среди них есть вражеские агенты, которые на третий год войны до сих пор снимают работу ПВО.

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БПЛА на Воронежем

Жужжало ночью 19 марта и над Воронежем. Местные публикуют видео, где слышны пролет дрона и глухие звуки взрывов над городом. В Минобороны РФ отчитывались о сбитии одного БПЛА, информация о разрушении отсутствует. Надеемся, в следующий раз неизвестные добрые дроны все-таки долетят, куда надо.

Украина может запускать по 60 дронов по РФ одновременно

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Но это только начало. По данным издания Bild, Украина вышла на новый уровень производства дальнобойных дронов и уже может запускать ежедневно по 30, а то и 60 бортов одновременно. И это действительно поражает, потому что уже долгое время такими цифрами не могут похвастаться даже рашисты со своими "Шахедами". К тому же украинские дроны ГУР и СБУ бьют точно в цель: уничтожают вражеские НПЗ, бьют по важным заводам и фабрикам и, конечно же, по военным объектам. Военный аналитик издания Bild Юлиан Репке считает это неким козырем Украины.

Репке сообщил, что с начала года ВСУ атаковали беспилотниками 12 нефтеперерабатывающих заводов в РФ, нанеся по ним 17 ударов. Максимальная дальность поражения составила 900 км.

"Атаки коснулись 12% мощностей нефтепереработки России. В результате с 1 марта российские власти ввели полугодовой запрет на экспорт бензина, опасаясь дефицита на внутреннем рынке", – пишет издание.

Аналитик отметил, что "это стало большой проблемой для Путина".

Пожар на НПЗ в России после атаки / Фото: скриншот с видео

"Конечно, дефицит затронул бы прежде всего не армию, которую будут обеспечивать и дальше, а население, которое не сможет управлять автомобилями. Это было бы большой проблемой, которая негативно сказалась бы на имидже Путина, несмотря на любую пропаганду и фейковые выборы", – считает Репке.

Он также приводит данные, согласно которым ВСУ выпускают по России от 30 до 60 дальнобойных дронов каждую ночь.

"Кроме НПЗ, атакам подвергаются склады горючего, аэропорты и другие объекты инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Помогайте ВСУ

Поэтому благодарим ВСУ за хорошие новости. Команда ТСН.ua призывает продолжать поддерживать наших бойцов на передовой, например, сэкономить на кофе и задонатить несколько гривен ребятам на дроны. Именно они приближают нас к победе.

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