В Белогородке произошел мощный взрыв в многоэтажке: детали смертельного инцидента

Один человек погиб.

Специалисты начали исследовать, из-за чего в Белогородке Киевской области произошел взрыв в 5-этажном доме.

Разрыв раздался накануне днем на третьем этаже, а затем начался пожар. Огонь быстро распространился, достался чердака и охватил последний этаж. На пепелище обнаружили тело 47-летнего мужчины. К врачам обратились 14 пострадавших жителей дома, трое из них госпитализированы.

Что происходит сейчас на месте инцидента — в сюжете ТСН.16:45.

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С самого утра жители сгоревшего дома собираются вместе. Отныне беседка — единственное их помещения с крышей над головой. Лилии несколько дней рожать, а куда вести ей своего ребенка — она и не знает. Ее квартира на пятом этаже сгорела дотла, а еще там остались документы.

Белгородская сельсовет открыла погорельцам клуб, чтобы те могли переночевать хотя, но всех разобрали соседи, родственники, просто отзывчивые односельчане. Руководитель сельсовета собирает заявления от пострадавших. Говорит, что по программе «Забота» максимальная сумма на возмещение жилья — 50 000 гривен.

Группа экспертов зашли в подъезд уже после 12:00. Специалисты должны определить, не повреждены несущие стены, с перекрытиями. Судмедэксперты и взрывотехники же берутся за квартиру, в которой произошел взрыв. Уже известно, что там арендовал жилье 47-летний мужчина. Он назывался сантехником, часто приносил туда различные стройматериалы, а еще выпивал. Что именно рвануло, неизвестно. Мужчина погиб на месте.

Квартира, в которых произошел мощный взрыв, выгорела полностью. Сейчас там эксперты пытаются установить причину инцидента.

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