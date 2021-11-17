В Белой Церкви мужчина топором угрожал семье, а затем обещал взорвать многоэтажку

В Белой Церкви мужчина топором угрожал семье, а затем обещал взорвать многоэтажку

Выяснилось, что у него есть определенные психические расстройства.

В Белой Церкви мужчина угрожал взорвать многоэтажку газом. 55-летний злоумышленник закрылся в своей квартире. С топором в руках он бросался на родных.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Копы срочно эвакуировали жителей соседних квартир: вывели 60 человек. Также отключили здание от газоснабжения и электроэнергии. А потом штурмом вошли в квартиру. На спецназовцев злоумышленник бросился с топором.

Мужчину задержали. Впоследствии, выяснилось, у него есть определенные психические расстройства. А также раньше уже привлекался к ответственности.

В Белой Церкви 55-летний мужчина угрожал взорвать многоэтажку газом | Новости Украины

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