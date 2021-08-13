В Бердянске благодаря поддержке правительства США открыли современную базу морской охраны

Вскоре подобную базу откроют в Одессе.

В Бердянске открылась база морской охраны. Ее построили меньше, чем за 12 месяцев, благодаря поддержке правительства США. Общая стоимость помощи Бердянскому и Мариупольскому отрядам почти 6 млн долларов.

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Об этом 13 августа говорится в сюжете ТСН.19:30.

На эти деньги построили модульные городки, пищеблоки и командные пункты, а также помогли с экипировкой и техническим оборудованием. Кроме этого, в ближайшее время в Украину поступят современные корабли для патрулирования морской акватории.

О начале работы обновленного подразделения пограничники сообщили, трижды отразив рынду. Вскоре подобную базу откроют в Одессе. Там будут обслуживать корабли и заработает центр по подготовке и тренировки персонала.

"Соединенные Штаты Америки поддерживают ваше видение сегодня. То, как вы будете защищать свой суверенитет, суверенные воды. И мы приложим все усилия для помощи Украине", — говорит советник посольства США в Украине Кевин Кильер.

"Мы видим системное наращивание военного присутствия РФ с агрессивной риторикой, как в Азовском так и в Черном морях. Поэтому эти вызовы и требуют от морской охраны должного ответа. Готовности, автономности, мобильности", — говорит руководитель Управления морской охраны Олег Костур.

Напомним, в Донбассе боевики ранили украинского военнослужащего.

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