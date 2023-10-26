В Бердянске партизаны подорвали ФСБшников, причастных к пыткам местных жителей: оккупанты экстренно бегут

Во временно оккупированном Бердянске — переполох. Движение сопротивления напомнило россиянам, что пора сматываться. 23 октября партизаны подорвали автомобиль с российскими ФСБшниками и "минуснули" сразу четырех оккупантов.

Что же произошло в Бердянске — выяснили журналисты в эксклюзиве TSN.UA.

Движение сопротивления не дает жизни "рашистам" и изрядно поджарило "жирную рыбу".

Подробности успешной ликвидации

Такую акцию мести представители украинского движения сопротивления совершили на улице Мичурина вблизи гостиницы Jasmin Guest-House, которую ФСБшники превратили в свое гнездо. Готовились заранее, так что под сиденье водителя "копейки" заложили взрывчатку.

Именно те, кого подорвали партизаны, причастны к страшным пыткам местных жителей. Кто же такое натворил с московитами, так называемая власть вычислить не может. Поэтому в панике гауляйтер временно оккупированных территорий Запорожской области подписал распоряжение об увеличении комендантского часа, теперь с 9 вечера до 5 утра запрещено выходить на улицы, а представители российских спецслужб и вовсе покинули гостиницу и перебазировались в новый тайник.

Мэр Мелитополя Иван Федоров рассказал детали, как россияне умеют самоликвидироваться / Скриншот с видео

Но есть НО. Куда перебрались подпольщики — патриоты уже в курсе, так что если "рашисты" думают, что там смогут жить спокойно — ошибаются. Мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона "Едині новини" рассказал детали, как россияне умеют самоликвидироваться.

Россияне мстят

Мэр Мелитополя говорит, что свою злобу "рашисты" отыгрывают на мирном населении.

Не дают спокойно жить оккупанты и детям.

Неизвестные подорвали автомобиль российских мародеров / Фото: соцсети

Но чтобы не делали "рашисты", движение сопротивления не остановить. Напомним, что только за последние дни украинские патризаны позаботились о еще одной ликвидации — беспокойной для оккупантов ночь в Мелитополе была и 20 октября. Тогда неизвестные подорвали автомобиль российских мародеров, регулярно отслеживавших и грабивших пустые квартиры города. Но не учли мародеры одного — за ними тоже хорошо следили, но уже наши силы сопротивления. Во время очередной кражи в районе Авиагородка в Мелитополе, когда те грузили награбленное в авто, и произошел взрыв. Пылало хорошо.

А 13 октября в Мелитополе партизаны подорвали и поезд. Как уже стало известно, именно этот поезд, каждый день гонявший между временно оккупированным Крымом и Мелитополем, переправлял рашистские боеприпасы и топливо, а на обратном пути вывозил в Крым поврежденную технику оккупантов и все, что те смогли награбить. В результате работы украинских партизан было повреждено 150 метров железной дороги и тепловоз. Напомним, что это уже десятая успешная диверсия партизан на железной дороге на временно оккупированных территориях Запорожской области за 2023 год. А все вышеперечисленное — это только то, что украинским партизанам удалось сделать за октябрь месяц.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ЭТО МЕСТЬ! В Бердянске взорвали ФСБшников! Рашисты экстренно убегают!

Напомним, оккупанты меняют логистику на Запорожском направлении. Они также используют Мелитопольский аэродром как склад для перевалки боеприпасов, личного состава, тяжелого вооружения и размещения вертолетов.

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