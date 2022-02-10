В Берлине продолжаются переговоры в "нормандском формате": о чем договариваются представители стран

В Берлине продолжаются переговоры в "нормандском формате": о чем договариваются представители стран

Это вторая встреча политических советников с начала 2022 года.

В Берлине проходит встреча политических советников лидеров стран "нормандской четверки" — Украины, Франции, Германии и России. Украинская делегация на переговорах имеет целью провести обмен пленными и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак.

Что известно о встрече и о чем там могут договориться – в сюжете ТСН.19:30.

Встреча советников началась с опозданием. По предварительному графику переговоры должны были начаться в 14:00 по киевскому времени. Украинская делегация прибыла в Берлин вовремя. По каким причинам задержалось начало встречи – неизвестно. Берлин принимает участников переговоров на вилле Борзиг – это резиденция германского министерства иностранных дел. Эта вилла расположена посреди леса на берегу озера.

Украину представляет руководитель Офиса президента Андрей Ермак. Накануне он провел встречу со СМИ и объявил, что Украина пытается разрешить конфликт мирным и дипломатическим путем. Речь идет, в частности, о:

разблокировка работы Трехсторонней контактной группы.

обновленный запуск процесса обмена пленных,

открытие пунктов пропуска по линии разграничения

"Базовый сценарий наших действий сейчас – это заставить Россию снизить напряжение, отвести войска к границам и с временно оккупированных территорий и разблокировать работу Трехсторонней контактной группы. Базовый сценарий России сейчас – это, наоборот, нагнетание ситуации с целью дестабилизации в Украине. Россия может снова начать прямые переговоры с боевиками из так называемых республик. Так российский глава МИД Сергей Лавров сегодня очень возмущался отказом Украины это делать", — рассказал министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

Глава Офиса Президента Андрей Ермак на переговорах в Нормандском формате в Берлине

Сколько будут продолжаться переговоры – неизвестно. После завершения встречи отдельный брифинг в посольстве Украины даст Андрей Ермак, также отдельно в посольстве России будет говорить российский участник Дмитрий Козак.

Известно, что в понедельник, 14 февраля, канцлер Германии Олаф Шольц вылетит в Киев, а днем позже в Москву.

Стоит отметить, что две недели назад советники "нормандского формата" виделись в Париже. Тогда переговоры продолжались более 8 часов, но прорыва и не дали. После встречи они заявили: вместе рассмотрели Минские договоренности и сошлись, что Киев и Москва имеют много разногласий по их выполнению. Российский представитель Дмитрий Козак говорил, что стороны должны сойтись на едином подходе к выполнению Минских соглашений.

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