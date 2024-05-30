В Берлине произошла масштабная авария с участием люксового украинского автомобиля: детали шокируют (фото)

Фотографии с места происшествия показывают силу удара: перед автомобилем был полностью скомкан.

Масштабная авария с участием украинского автомобиля произошла в Берлине. Молодые люди ночью носились на большой скорости на машине BMW премиум-класса и не справились с управлением. Машина ударилась о бетонное ограждение и загорелась. Молодая женщина погибла на месте, 25-летнюю девушку и двух мужчин 25-ти и 27-ти лет доставляли в больницу на вертолетах. Автомобиль был на украинских номерах, находились ли в машине украинцы полиция пока не сообщает.

Об этом говорится в новостях ТСН в 19:30.

Эта авария шокировала берлинцев.

Ночью 29 мая машина BMW на украинских номерах на высокой скорости потеряла управление. Тогда ее развернуло на 180 градусов, она влетела в бетонное ограждение и загорелась. Фотографии с места происшествия показывают силу удара: перед машиной был полностью сплющен.

Перед машины был полностью сплющен / Фото: ТСН.ua

Одна женщина погибла на месте. Еще в машине находились двое мужчин в возрасте 25 и 27 лет и девушка 20 лет. Одному из пассажиров удалось самостоятельно выбраться из машины, другие двое были зажаты. Спасатели освобождали их из ловушки специальными приборами.

При этом время двое полицейских отравились дымом.

Пассажиры находятся в больнице в тяжелом состоянии. Кто они и какой национальности, полиция Берлина пока не комментирует. Личность погибшей женщины не установлена.

Полиция исходит из того, что молодые люди ночью устроили одиночную гонку и разогнались на центральном бульваре Берлина, где из-за строительных работ установлено ограничение скорости 30 километров в час.

Молодые люди ночью устроили одиночную гонку / Фото: ТСН.ua

Кто был за рулем автомобиля, тоже сказать невозможно.

Новость о смертельной аварии украинского автомобиля премиум-класса из-за превышения скорости в центре Берлина вызвала очень бурное обсуждение в немецких социальных сетях.

Гоняли на скорости на люксовом авто! Страшная авария в Берлине! Смерть и разбитые тела!

Напомним, в Польше насмерть разбились несовершеннолетние украинцы: убегали от полиции на бешеной скорости.

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